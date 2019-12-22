Сколько жизней у Жардима? «Монако» разгромил «Лилль», тренера Головина не уволили

Источник: AFP 2019

Чемпионат Франции. Лига 1

19-й тур

«Монако» — «Лилль» — 5:1 (2:1)

Голы: Осимен, 13 (0:1). Мартинш, 23 (1:1). Бальде, 29 (2:1). Бен Йеддер, 53 (3:1). Бен Йеддер, 65 (4:1). Глик, 90+2 (5:1).

«Монако»: Леком, Агилар, Жемерсон, Глик, Марипан, Мартинш (Силва, 85), Бакайоко, Жил Диаш, Головин, Бен Йеддер (Слимани, 90), Бальде (Огюстен, 81).

«Лилль»: Меньян, Зеки Челик, Жозе Фонти, Габриэл, Брадарич, Ренату Санчеш (Реми, 67), Андре, Сумаре, Иконе (Юсуф Языджи, 38), Бамба, Осимен (Араужу, 76).

Предупреждения: Жозе Фонти, 9. Головин, 28. Марипан, 31. Агилар, 70.

Судья: Лесаж (Франция).

21 декабря. Монако. Стадион «Луи II».

Сразу после крупного поражения от «Лилля» (0:3) в Кубке Лиги французские СМИ стали спекулировать на тему скорой отставки Леонарду Жардима: результаты команды не устраивают руководство, а времени на исправление ситуации у тренера все меньше. Португальцу даже якобы нашли замену. Одни отправляли в княжество Лорана Блана, который, по данным Foot Mercato, готов прервать долгий отпуск и вернуться к работе. Но эта информация, скорее, соответствовала желаниям Блана или писавших о нем журналистов, а не самого «Монако». Другие сватали Марселино.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако сначала должна была состояться вторая встреча с «Лиллем». Периодически в календарях такой парадокс случается: две команды играют друг с другом на одном стадионе в течение нескольких дней. Так получилось у «Лилля» и «Монако». Во вторник команда Кристофа Гальтье разгромила монегасков (3:0) в Кубке лиги, а в субботу соперники встретились уже в чемпионате. На лице Жардима, несмотря на все слухи, не читалось никакого волнения. Хотя в первые минуты встречи показалось, что тренер уже по ходу игры может начинать прощаться с «Луи II» и командой.

Гости интереснее начали матч. «Монако» вновь продемонстрировал болельщикам большие проблемы в центре обороны, и лучший бомбардир «догов» Осимен воспользовался тонкой передачей вразрез. Это его десятый мяч в лиге 1, где он выступает с лета этого года.

Интересно, что еще во вторник здоровье нигерийца была под угрозой. Он попросил замену по ходу встречи, пожаловавшись на боли в груди и головокружение. Форварда отправили в больницу, где он провел ночь. Но уже в субботу был в полном порядке.

После забитого мяча с «Лиллем» что-то случилось. Команда села в оборону и начала позволять сопернику практически все. Кейта Бальде постепенно наладил взаимодействие с Головиным, Бен Йеддер все чаще получал мяч в линии атаки, и постепенно инициатива полностью перешла к «Монако». Затишье на стадионе, которое могло символизировать скорый уход Жардима, быстро прервалось. Во многом благодаря голу Желсона Мартинша. Здесь, кстати, не обошлось без Головина, который поучаствовал в отборе. Потом Бен Йеддер разогнал атаку, а Мартиншу оставалось лишь обыграть вратаря.

Уже через семь минут «Монако» вышел вперед — передача Агилара нашла голову Бальде.

На 38-й минуте еще одна неприятность для «Лилля» — поле покинул Иконе. В то же время в Монако начался сильнейший ливень. Гости в конце тайма создали два неплохих момента, но на этот раз оборона «Монако» была надежна.

А то, что произошло во втором тайме, не поддается анализу. «Лилль» оказался абсолютно беспомощен против атак монегасков. Сначала простая ошибка в обороне привела к голу Бен Йеддера.

А на 65-й минуте француз оформил дубль. Головин стал соавтором гола, отдав предголевую передачу при полной беспомощности обороны «Лилля». Наш полузащитник убрал финтом соперника и сделал точную передачу Агилару, а тот вместо удара катнул мяч лучшему бомбардиру монегасков.

Команда Галтье заканчивала игру в меньшинстве — у «Лилля» не осталось замены травмированному Юсуфу Языджы. Этим воспользовались игроки «Монако», решившие добить соперника. Пятый гол Глика стал логичным завершением встречи, результатом которой Жардим ответил всем, кто отправил его в отставку.

Последний раз «Монако» забивал пять мячей в январе 2018 года в Кубке Франции. Теперь же команда не только забила столько же, но и провела лучший матч в сезоне.