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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сколько жизней у Жардима? «Монако» разгромил «Лилль», тренера Головина не уволили

Монегаски одержали крупную победу (5:1), после которой разговоры об уходе Жардима временно прекратятся.

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Источник: AFP 2019

Чемпионат Франции. Лига 1

19-й тур

«Монако» — «Лилль» — 5:1 (2:1)

Голы: Осимен, 13 (0:1). Мартинш, 23 (1:1). Бальде, 29 (2:1). Бен Йеддер, 53 (3:1). Бен Йеддер, 65 (4:1). Глик, 90+2 (5:1).

«Монако»: Леком, Агилар, Жемерсон, Глик, Марипан, Мартинш (Силва, 85), Бакайоко, Жил Диаш, Головин, Бен Йеддер (Слимани, 90), Бальде (Огюстен, 81).

«Лилль»: Меньян, Зеки Челик, Жозе Фонти, Габриэл, Брадарич, Ренату Санчеш (Реми, 67), Андре, Сумаре, Иконе (Юсуф Языджи, 38), Бамба, Осимен (Араужу, 76).

Предупреждения: Жозе Фонти, 9. Головин, 28. Марипан, 31. Агилар, 70.

Судья: Лесаж (Франция).

21 декабря. Монако. Стадион «Луи II».

Сразу после крупного поражения от «Лилля» (0:3) в Кубке Лиги французские СМИ стали спекулировать на тему скорой отставки Леонарду Жардима: результаты команды не устраивают руководство, а времени на исправление ситуации у тренера все меньше. Португальцу даже якобы нашли замену. Одни отправляли в княжество Лорана Блана, который, по данным Foot Mercato, готов прервать долгий отпуск и вернуться к работе. Но эта информация, скорее, соответствовала желаниям Блана или писавших о нем журналистов, а не самого «Монако». Другие сватали Марселино.

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Однако сначала должна была состояться вторая встреча с «Лиллем». Периодически в календарях такой парадокс случается: две команды играют друг с другом на одном стадионе в течение нескольких дней. Так получилось у «Лилля» и «Монако». Во вторник команда Кристофа Гальтье разгромила монегасков (3:0) в Кубке лиги, а в субботу соперники встретились уже в чемпионате. На лице Жардима, несмотря на все слухи, не читалось никакого волнения. Хотя в первые минуты встречи показалось, что тренер уже по ходу игры может начинать прощаться с «Луи II» и командой.

Гости интереснее начали матч. «Монако» вновь продемонстрировал болельщикам большие проблемы в центре обороны, и лучший бомбардир «догов» Осимен воспользовался тонкой передачей вразрез. Это его десятый мяч в лиге 1, где он выступает с лета этого года.

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Интересно, что еще во вторник здоровье нигерийца была под угрозой. Он попросил замену по ходу встречи, пожаловавшись на боли в груди и головокружение. Форварда отправили в больницу, где он провел ночь. Но уже в субботу был в полном порядке.

После забитого мяча с «Лиллем» что-то случилось. Команда села в оборону и начала позволять сопернику практически все. Кейта Бальде постепенно наладил взаимодействие с Головиным, Бен Йеддер все чаще получал мяч в линии атаки, и постепенно инициатива полностью перешла к «Монако». Затишье на стадионе, которое могло символизировать скорый уход Жардима, быстро прервалось. Во многом благодаря голу Желсона Мартинша. Здесь, кстати, не обошлось без Головина, который поучаствовал в отборе. Потом Бен Йеддер разогнал атаку, а Мартиншу оставалось лишь обыграть вратаря.

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Уже через семь минут «Монако» вышел вперед — передача Агилара нашла голову Бальде.

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На 38-й минуте еще одна неприятность для «Лилля» — поле покинул Иконе. В то же время в Монако начался сильнейший ливень. Гости в конце тайма создали два неплохих момента, но на этот раз оборона «Монако» была надежна.

А то, что произошло во втором тайме, не поддается анализу. «Лилль» оказался абсолютно беспомощен против атак монегасков. Сначала простая ошибка в обороне привела к голу Бен Йеддера.

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А на 65-й минуте француз оформил дубль. Головин стал соавтором гола, отдав предголевую передачу при полной беспомощности обороны «Лилля». Наш полузащитник убрал финтом соперника и сделал точную передачу Агилару, а тот вместо удара катнул мяч лучшему бомбардиру монегасков.

Команда Галтье заканчивала игру в меньшинстве — у «Лилля» не осталось замены травмированному Юсуфу Языджы. Этим воспользовались игроки «Монако», решившие добить соперника. Пятый гол Глика стал логичным завершением встречи, результатом которой Жардим ответил всем, кто отправил его в отставку.

Последний раз «Монако» забивал пять мячей в январе 2018 года в Кубке Франции. Теперь же команда не только забила столько же, но и провела лучший матч в сезоне.

Дмитрий Зимин

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Монако
5:1
Первый тайм: 2:1
Лилль
Футбол, Франция, Тур 1921.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимКристоф Гальтье
Голы
Желсон Мартинш23′
Виктор Осимен13′
Кейта Бальде29′
Виссам Бен Йеддер53′
Виссам Бен Йеддер65′
Камиль Глик90+2′
Составы команд
40Бенжамен Леком
16Майк Меньян
12Рубен Агилар
70′
17Зеки Челик
3Гильермо Марипан
31′
29Домагой Брадарич
5Жемерсон
4Габриэл
25Камиль Глик
6Жозе Фонти
9′
17Александр Головин
28′
14Жонатан Бамба
6Темуе Бакайоко
21Бенжамен Андре
31Жил Диаш
24Бубакари Сумаре
11Желсон Мартинш
85′
18Ренату Санчеш
67′
8Амилкар Силва
9Лоик Реми
9Виссам Бен Йеддер
90′
10Жонатан Иконе
38′
20Ислам Слимани
12Юсуф Языджи
14Кейта Бальде
66′81′
7Виктор Осимен
76′
22Жан-Кевин Огюстен
11Луиз Араужу
Статистика
5Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)9
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
10Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Лесаж(Франция)
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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