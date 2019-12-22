Сколько жизней у Жардима? «Монако» разгромил «Лилль», тренера Головина не уволили
Монегаски одержали крупную победу (5:1), после которой разговоры об уходе Жардима временно прекратятся.
Монегаски одержали крупную победу (5:1), после которой разговоры об уходе Жардима временно прекратятся.
Чемпионат Франции. Лига 1
19-й тур
«Монако» — «Лилль» — 5:1 (2:1)
Голы: Осимен, 13 (0:1). Мартинш, 23 (1:1). Бальде, 29 (2:1). Бен Йеддер, 53 (3:1). Бен Йеддер, 65 (4:1). Глик, 90+2 (5:1).
«Монако»: Леком, Агилар, Жемерсон, Глик, Марипан, Мартинш (Силва, 85), Бакайоко, Жил Диаш, Головин, Бен Йеддер (Слимани, 90), Бальде (Огюстен, 81).
«Лилль»: Меньян, Зеки Челик, Жозе Фонти, Габриэл, Брадарич, Ренату Санчеш (Реми, 67), Андре, Сумаре, Иконе (Юсуф Языджи, 38), Бамба, Осимен (Араужу, 76).
Предупреждения: Жозе Фонти, 9. Головин, 28. Марипан, 31. Агилар, 70.
Судья: Лесаж (Франция).
21 декабря. Монако. Стадион «Луи II».
Сразу после крупного поражения от «Лилля» (0:3) в Кубке Лиги французские СМИ стали спекулировать на тему скорой отставки Леонарду Жардима: результаты команды не устраивают руководство, а времени на исправление ситуации у тренера все меньше. Португальцу даже якобы нашли замену. Одни отправляли в княжество Лорана Блана, который, по данным Foot Mercato, готов прервать долгий отпуск и вернуться к работе. Но эта информация, скорее, соответствовала желаниям Блана или писавших о нем журналистов, а не самого «Монако». Другие сватали Марселино.
Однако сначала должна была состояться вторая встреча с «Лиллем». Периодически в календарях такой парадокс случается: две команды играют друг с другом на одном стадионе в течение нескольких дней. Так получилось у «Лилля» и «Монако». Во вторник команда Кристофа Гальтье разгромила монегасков (3:0) в Кубке лиги, а в субботу соперники встретились уже в чемпионате. На лице Жардима, несмотря на все слухи, не читалось никакого волнения. Хотя в первые минуты встречи показалось, что тренер уже по ходу игры может начинать прощаться с «Луи II» и командой.
Гости интереснее начали матч. «Монако» вновь продемонстрировал болельщикам большие проблемы в центре обороны, и лучший бомбардир «догов» Осимен воспользовался тонкой передачей вразрез. Это его десятый мяч в лиге 1, где он выступает с лета этого года.
Интересно, что еще во вторник здоровье нигерийца была под угрозой. Он попросил замену по ходу встречи, пожаловавшись на боли в груди и головокружение. Форварда отправили в больницу, где он провел ночь. Но уже в субботу был в полном порядке.
После забитого мяча с «Лиллем»
Уже через семь минут «Монако» вышел вперед — передача Агилара нашла голову Бальде.
На 38-й минуте еще одна неприятность для «Лилля» — поле покинул Иконе. В то же время в Монако начался сильнейший ливень. Гости в конце тайма создали два неплохих момента, но на этот раз оборона «Монако» была надежна.
А то, что произошло во втором тайме, не поддается анализу. «Лилль» оказался абсолютно беспомощен против атак монегасков. Сначала простая ошибка в обороне привела к голу Бен Йеддера.
А на 65-й минуте француз оформил дубль. Головин стал соавтором гола, отдав предголевую передачу при полной беспомощности обороны «Лилля». Наш полузащитник убрал финтом соперника и сделал точную передачу Агилару, а тот вместо удара катнул мяч лучшему бомбардиру монегасков.
Команда Галтье заканчивала игру в меньшинстве — у «Лилля» не осталось замены травмированному Юсуфу Языджы. Этим воспользовались игроки «Монако», решившие добить соперника. Пятый гол Глика стал логичным завершением встречи, результатом которой Жардим ответил всем, кто отправил его в отставку.
Последний раз «Монако» забивал пять мячей в январе 2018 года в Кубке Франции. Теперь же команда не только забила столько же, но и провела лучший матч в сезоне.
Дмитрий Зимин
|Леонарду Жардим
|Кристоф Гальтье
|Желсон Мартинш
|23′
|Виктор Осимен
|13′
|Кейта Бальде
|29′
|Виссам Бен Йеддер
|53′
|Виссам Бен Йеддер
|65′
|Камиль Глик
|90+2′
|40
|Бенжамен Леком
|16
|Майк Меньян
|12
|Рубен Агилар
70′
|17
|Зеки Челик
|3
|Гильермо Марипан
31′
|29
|Домагой Брадарич
|5
|Жемерсон
|4
|Габриэл
|25
|Камиль Глик
|6
|Жозе Фонти
9′
|17
|Александр Головин
28′
|14
|Жонатан Бамба
|6
|Темуе Бакайоко
|21
|Бенжамен Андре
|31
|Жил Диаш
|24
|Бубакари Сумаре
|11
|Желсон Мартинш
85′
|18
|Ренату Санчеш
67′
|8
|Амилкар Силва
|9
|Лоик Реми
|9
|Виссам Бен Йеддер
90′
|10
|Жонатан Иконе
38′
|20
|Ислам Слимани
|12
|Юсуф Языджи
|14
|Кейта Бальде
66′81′
|7
|Виктор Осимен
76′
|22
|Жан-Кевин Огюстен
|11
|Луиз Араужу
|5
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Микаэль Лесаж(Франция)