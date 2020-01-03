СМИ: Усманов заявил о желании приобрести долю в «Эвертоне»
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский предприниматель Алишер Усманов заявил, что хотел бы вложить деньги в футбольный клуб английской
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский предприниматель Алишер Усманов заявил, что хотел бы вложить деньги в футбольный клуб английской
Об этом, как сообщает Рейтер, Усманов заявил в интервью Financial Times. По словам бизнесмена, он рассматривает различные варианты инвестирования в «Эвертон».
«Мне необязательно участвовать самостоятельно. Я могу спонсировать их. Я могу стать акционером, — отметил Усманов. — Они собираются построить новый стадион, почему бы его не назвать USM Arena».
Усманов в 2018 году продал американцу Стэну Кронке 30% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал».
«Эвертон» после 21 проведенного матча занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 25 очков.