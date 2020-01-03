СМИ: Усманов заявил о желании приобрести долю в «Эвертоне»

Источник: РИА "Новости"

Об этом, как сообщает Рейтер, Усманов заявил в интервью Financial Times. По словам бизнесмена, он рассматривает различные варианты инвестирования в «Эвертон».

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«Мне необязательно участвовать самостоятельно. Я могу спонсировать их. Я могу стать акционером, — отметил Усманов. — Они собираются построить новый стадион, почему бы его не назвать USM Arena».

Усманов в 2018 году продал американцу Стэну Кронке 30% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал».