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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Болонья» сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Болонья» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной» в 18-м туре чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в понедельник в Болонье, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Марко Бенасси (27-я минута). У хозяев гол забил Риккардо Орсолини (90+4).

«Болонья» с 23 очками занимает десятое место в серии А, «Фиорентина» с 18 баллами идет 15-й.

Болонья
1:1
Первый тайм: 0:1
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 186.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Синиша МихайловичДжузеппе Якини
Голы
Риккардо Орсолини90+4′
Марко Бенасси27′
Составы команд
28Лукаш Скорупски
69Бартломей Дронговски
13Маттия Бани
77′
4Никола Миленкович
38′
14Такэхиро Томиясу
20Херман Пеццела
23Данилу Ларанжейра
21Поль Лирола
45+1′
21Роберто Сориано
22Мартин Касерес
54′
7Риккардо Орсолини
24Марко Бенасси
10Никола Сансоне
78Эрик Пульгар
69′
24Родриго Паласио
25Федерико Кьеза
4Стефано Денсвил
76′
29Далберт
82′
17Андреас Сков Ольсен
23Лоренцо Венути
5Гари Медель
40′83′
8Гаэтано Кастровилли
90′
32Маттиас Сванберг
17Федерико Чеккерини
16Андреа Поли
59′
28Душан Влахович
67′
9Федерико Сантандер
10Кевин-Принс Боатенг
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
14Угловые2
15Фолы24
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПаоло Валери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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