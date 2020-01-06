«Болонья» сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Болонья» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной» в 18-м туре чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Болонья» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной» в 18-м туре чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Болонье, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Марко Бенасси (27-я минута). У хозяев гол забил Риккардо Орсолини (90+4).
«Болонья» с 23 очками занимает десятое место в серии А, «Фиорентина» с 18 баллами идет 15-й.
|Синиша Михайлович
|Джузеппе Якини
|Риккардо Орсолини
|90+4′
|Марко Бенасси
|27′
|28
|Лукаш Скорупски
|69
|Бартломей Дронговски
|13
|Маттия Бани
77′
|4
|Никола Миленкович
38′
|14
|Такэхиро Томиясу
|20
|Херман Пеццела
|23
|Данилу Ларанжейра
|21
|Поль Лирола
45+1′
|21
|Роберто Сориано
|22
|Мартин Касерес
54′
|7
|Риккардо Орсолини
|24
|Марко Бенасси
|10
|Никола Сансоне
|78
|Эрик Пульгар
69′
|24
|Родриго Паласио
|25
|Федерико Кьеза
|4
|Стефано Денсвил
76′
|29
|Далберт
82′
|17
|Андреас Сков Ольсен
|23
|Лоренцо Венути
|5
|Гари Медель
40′83′
|8
|Гаэтано Кастровилли
90′
|32
|Маттиас Сванберг
|17
|Федерико Чеккерини
|16
|Андреа Поли
59′
|28
|Душан Влахович
67′
|9
|Федерико Сантандер
|10
|Кевин-Принс Боатенг
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|24
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Паоло Валери(Италия)