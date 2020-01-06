«Болонья» сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии

«Болонья» сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Болонья» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной» в 18-м туре чемпионата Италии по футболу.