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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

Пятый клуб КПЛ обыграл турецкую команду

Талдыкорганский «Жетысу» провел первый матч на стартовом учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

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Соперником семиреченцев был местный «Беледиеспор». Игра завершилась со счетом 3:1.

В следующем матче «Жетысу» 15 января встретится с азербаджанским «Сабаилом», а через четыре дня сыграет с «Балкани» из Косово. Завершится же УТС для команды Дмитрия Огая встречей с азербайджанским «Карабахом».

Отметим, что в 2019 году «Жетысу» занял пятое место в КПЛ.

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