Пятый клуб КПЛ обыграл турецкую команду
Талдыкорганский «Жетысу» провел первый матч на стартовом
Талдыкорганский «Жетысу» провел первый матч на стартовом
Соперником семиреченцев был местный «Беледиеспор». Игра завершилась со счетом 3:1.
В следующем матче «Жетысу» 15 января встретится с азербаджанским «Сабаилом», а через четыре дня сыграет с «Балкани» из Косово. Завершится же УТС для команды Дмитрия Огая встречей с азербайджанским «Карабахом».
Отметим, что в 2019 году «Жетысу» занял пятое место в КПЛ.