Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»

Об этом было объявлено на общем собрании акционеров клуба во вторник. Стадион должен быть построен к 2023 году.

«Исследования показали, что экономический эффект от строительства стадиона составит 1 миллиард фунтов. Это позволит создать 15 тысяч новых рабочих мест и привлечет в город дополнительно 1,4 миллиона человек», — сказала исполнительный директор «Эвертона» Дениз Барретт-Баксендейл.

Усманов в письме WADA назвал выступление под флагом РФ не привилегией, а правом атлетов