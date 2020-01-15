Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»

Об этом было объявлено на общем собрании акционеров клуба во вторник. Стадион должен быть построен к 2023 году.
«Исследования показали, что экономический эффект от строительства стадиона составит 1 миллиард фунтов. Это позволит создать 15 тысяч новых рабочих мест и привлечет в город дополнительно 1,4 миллиона человек», — сказала исполнительный директор «Эвертона» Дениз Барретт-Баксендейл.
Клуб также объявил о том, что доходы за сезон-2018/19 составили 188 миллионов фунтов, это второй показатель в истории. При этом убытки, как отмечает Guardian, достигли 111,9 миллиона фунтов.
Ранее в январе Усманов заявлял, что рассматривает возможность покупки доли в «Эвертоне».
«Эвертон» — девятикратный чемпион Англии, пятикратный обладатель Кубка Англии. В нынешнем сезоне «ириски» после 22 проведенных матчей занимают 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги.