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00:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба «Эвертон» за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Об этом было объявлено на общем собрании акционеров клуба во вторник. Стадион должен быть построен к 2023 году.

«Исследования показали, что экономический эффект от строительства стадиона составит 1 миллиард фунтов. Это позволит создать 15 тысяч новых рабочих мест и привлечет в город дополнительно 1,4 миллиона человек», — сказала исполнительный директор «Эвертона» Дениз Барретт-Баксендейл.

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Клуб также объявил о том, что доходы за сезон-2018/19 составили 188 миллионов фунтов, это второй показатель в истории. При этом убытки, как отмечает Guardian, достигли 111,9 миллиона фунтов.

Ранее в январе Усманов заявлял, что рассматривает возможность покупки доли в «Эвертоне».

«Эвертон» — девятикратный чемпион Англии, пятикратный обладатель Кубка Англии. В нынешнем сезоне «ириски» после 22 проведенных матчей занимают 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

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10 декабря 2018© Ньюстюб
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