Бронзовый призер европейского чемпионата прибыл на просмотр в клуб КПЛ
Сербский футболист Стефан Живкович попробует закрепиться в составе «Жетысу», проводящего в эти дни сборы в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Сербский футболист Стефан Живкович попробует закрепиться в составе «Жетысу», проводящего в эти дни сборы в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
29-летний защитник ранее уже выступал в КПЛ. В частности, он защищал цвета «Иртыша» (2017) и «Атырау» (2018).
Последней его командой была греческая «Лариса». Также он в разное время играл за сербские «Ресник», «Хайдук» (Белград), «Борац» (Чачак), «Земун», «Чукарички». В составе последнего клуба становился бронзовым призером чемпионата в сезоне-2015/16.
На просмотре в талдыкорганской команде также находятся армянский полузащитник Гор Малакян и болгарский защитник Георги Пашов, которые в прошлом году выступали за клуб «Арарат-Армения».
В межсезонье расположение семиреченцев покинули Руслан Степанюк («Ворскла»), Камо Оганесян («Кайрат»), Олег Хромцов, Андрей Лебедев, Рауль Джалилов, Мантас Куклис («Жальгирис»), Рифат Нурмугамет («Кайрат», окончание аренды).
Напомним, что сезон 2019 года «Жетысу» завершил на пятом месте.