Бронзовый призер европейского чемпионата прибыл на просмотр в клуб КПЛ

29-летний защитник ранее уже выступал в КПЛ. В частности, он защищал цвета «Иртыша» (2017) и «Атырау» (2018).

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Последней его командой была греческая «Лариса». Также он в разное время играл за сербские «Ресник», «Хайдук» (Белград), «Борац» (Чачак), «Земун», «Чукарички». В составе последнего клуба становился бронзовым призером чемпионата в сезоне-2015/16.

На просмотре в талдыкорганской команде также находятся армянский полузащитник Гор Малакян и болгарский защитник Георги Пашов, которые в прошлом году выступали за клуб «Арарат-Армения».

В межсезонье расположение семиреченцев покинули Руслан Степанюк («Ворскла»), Камо Оганесян («Кайрат»), Олег Хромцов, Андрей Лебедев, Рауль Джалилов, Мантас Куклис («Жальгирис»), Рифат Нурмугамет («Кайрат», окончание аренды).