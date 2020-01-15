Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пять футболистов английского «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пять футболистов английского «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
За время голосования, которое проходило на официальном сайте УЕФА, фанаты оставили более двух миллионов голосов. По его итогам в символическую сборную вошли вратарь Алиссон, защитники Трент
«Ливерпуль» в 2019 году стал победителем Лиги чемпионов.