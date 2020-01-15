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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пять футболистов английского «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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За время голосования, которое проходило на официальном сайте УЕФА, фанаты оставили более двух миллионов голосов. По его итогам в символическую сборную вошли вратарь Алиссон, защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все — «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс"/"Ювентус»), полузащитники Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») и Френки де Йонг («Аякс"/"Барселона»), нападающие Садио Мане («Ливерпуль»), Роберт Левандовский («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель Месси («Барселона»).

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«Ливерпуль» в 2019 году стал победителем Лиги чемпионов.

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