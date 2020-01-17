Клуб КПЛ нашел замену ушедшему в «Кайрат» армянскому футболисту

25-летний футболист уже несколько дней находится на УТС с командой в Турции и активно принимает участие в контрольных играх.

Побудей забил гол в матче против турецкого «Беледиеспора», в котором «Жетысу» одержал победу со счетом 3:1. Также потенциальный новичок талдыкорганцев стал автором единственного взятия ворот в поединке против азербайджанского «Сабаила» — 1:0.

Он выступает на позиции левого полузащитника, однако способен сыграть и на правом фланге средней линии, а также в центре. «Жетысу» активно ищет замену армянскому футболисту Камо Оганесяну, который перешел в «Кайрат».