Клуб КПЛ нашел замену ушедшему в «Кайрат» армянскому футболисту
Белорусский полузащитник Вадим Побудей близок к переходу в талдыкорганский «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Белорусский полузащитник Вадим Побудей близок к переходу в талдыкорганский «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летний футболист уже несколько дней находится на УТС с командой в Турции и активно принимает участие в контрольных играх.
Побудей забил гол в матче против турецкого «Беледиеспора», в котором «Жетысу» одержал победу со счетом 3:1. Также потенциальный новичок талдыкорганцев стал автором единственного взятия ворот в поединке против азербайджанского «Сабаила» — 1:0.
Он выступает на позиции левого полузащитника, однако способен сыграть и на правом фланге средней линии, а также в центре. «Жетысу» активно ищет замену армянскому футболисту Камо Оганесяну, который перешел в «Кайрат».
Свою карьеру Побудей начинал в клубе «Барановичи», откуда перешел в «Динамо» (Брест). Также полузащитник поиграл в «Ислочи», «Луче» и «Днепре». Провел пять матчей в составе молодежной сборной Беларуси. В КПЛ он не будет считаться легионером, согласно новому правилу в чемпионате. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 350 тысяч евро.