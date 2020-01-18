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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коварная штучка из России: ей светит срок за связь с игроком «Милана»

Знакомьтесь, российско-испанская модель Луиза Кремлева. Она «вляпась» в неприятную историю, связанную с футболистом «Милана» Тео Эрнандесом. Вся ситуация произошла еще три года назад, однако подробности скандального инцидента всплыли только сейчас. И теперь обладательница внешности куклы Барби вместо «легких» денег рискует увидеть изнутри тюремную решетку!

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15
фотографий
15
фотографий

В 2017 году Кремлева обвинила спортсмена, на тот момент выступавшего за мадридский «Атлетико», в изнасиловании и избиении на парковке одного из ночных клубов в Марбелье.

По ее словам, футболист «заставлял ее продолжить сексуальные отношения, которые они начали добровольно на заднем сиденье его автомобиля». Девушка утверждала, что отказалась от продолжения сексуальных контактов, после чего Эрнандес «открыл дверь машины и выбросил ее на асфальт», из-за чего она упала на колени, получила травмы и «находилась в состоянии шока».

В тот вечер между ними действительно состоялась сексуальная связь, однако, как утверждает следствие, она была по взаимному согласию. В конце ночи девушка написала Эрнандесу в WhatsApp, несколько раз спросив его, поедет ли он к ней домой, а затем несколько раз позвонила ему по телефону, но эту идею футболист проигнорировал. Раздосадованная таким положением вещей Луиза решила отомстить Тео Эрнандесу, используя его известность: она обратилась в полицию, заявив, что является «жертвой сексуального насилия».

В результате суд закрыл дело, так как на видеозаписи с камер с автостоянки не было обнаружено подтверждений словам Кремлевой. Суд также установил, что девушка лгала и в истории с избиением: травму она получила, когда споткнулась и упала, а пара вернулась с парковки вместе, «дружески разговаривая».

«Нелогичное поведение для человека, который, как он утверждает, только что был изнасилован», — говорилось в официальном постановлении суда.

Любительница гламура и шика на этом не остановилась: она заявила, что Эрнандес «накачал ее наркотиками», но и тут ничего не вышло — медицинская экспертиза не обнаружила в ее крови следов наркотических веществ.

В результате представители футболиста Эрнандеса подали встречный иск против Кремлевой, обвинив ее в клевете.

Популярная модель не понаслышке знает, что такое роскошная жизнь: ее Instagram изобилует различными фотографиями с отдыха на лучших курортах, вождения люксовых автомобилей и посещений дорогих ресторанов. Правда, возможно, в скором времени Луизе придется привыкнуть к другой еде и пределом ее мечтаний станут макароны на ужин, ведь дамочке грозит тюремное заключение.

Прокуратура считает, что девушка имитировала преступление, и требует приговорить ее к двум годам заключения и штрафу в размере 14400 евро. Правда, менять обтягивающий купальник на бесформенную тюремную робу нашей сегодняшней героине вряд ли придется: по законам Испании приговоры до двух лет заключения отбываются, как правило, условно.

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