Владелец — в розыске: какой клуб возглавит Кононов

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С момента ухода Олега Кононова с поста главного тренера московского «Спартака», где он откровенно провалился, прошло уже практически четыре месяца. Долгое время о 53-летнем специалисте не было слышно абсолютно ничего: 29 сентября в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые на своем поле проиграли «Оренбургу», после чего Кононов сразу подал в отставку, полностью проигнорировав СМИ и общественность. Лишь под конец года тренер объявился со своими первыми словами после ухода из «Спартака». Тогда Кононов заявил, что все это время отдыхал от работы, но уже сейчас готов возобновить деятельность.

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«После отставки я был с семьей. За границу никуда не уезжал. Раньше в декабре я отправлялся в рабочие поездки в Европу, но в этот раз перенес их на более поздний срок. Потому что максимум внимания хотелось уделить родным. Все это время был то в Москве, где живет моя семья, то в Курске, на моей родине, у родителей», — говорил Кононов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Теперь же в СМИ появилась информация о том, где именно уроженец Курска может продолжить свою работу. По данным все того же «СЭ», новым клубом Олега Кононова должен стать действующий чемпион Латвии — «Рига».

Отмечается, что стороны уже находятся в активной стадии переговоров. И хотя представители клуба информацию о возможном назначении Кононова главным тренером команды никак не комментируют, источник сообщает, что в ближайшие дни вопрос будет решен. Последняя встреча двух сторон состоялась вечером пятницы, 17 января, но договориться о заключении контракта не удалось.

Интересно, что ранее в СМИ уже фигурировал один клуб, который Кононов якобы мог возглавить. Так, издание «Белорусский футбол» сообщало, что 53-летний специалист был близок к подписанию соглашения с брестским «Динамо».

Утверждалось, что Кононов даже лично прибыл в Брест для проведения переговоров с руководством клуба. Однако в «Динамо», главным тренером которого по-прежнему является Сергей Ковальчук, данную информацию оперативно опровергли.

«Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца. Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией», — говорилось в заявлении пресс-служба брестского клуба.

Что касается «Риги», то история латвийской команды является весьма интересной. Во-первых, сам клуб очень молод — он был основан лишь в 2014 году. Причем создана «Рига» была после расформирования двух других рижских команд — «Динамо» и «Карамбы». В феврале 2015 года они были объединены в «Карамба/Динамо», который и заявился на участие в чемпионате Первой лиги Латвии того же года. После своего дебютного сезона клуб сменил название на «Ригу». Успехи к новой команде пришли быстро: уже в двух следующих сезонах она дважды выходила в финал Кубка страны, а также выиграла бронзовую медаль национального первенства.

В 2018 же году «Рига» впервые в своей истории стала чемпионом Латвии, заодно завоевав Кубок страны.

Кроме того, клуб получил право квалифицироваться в Лигу чемпионов, однако выбыл в первом же раунде, проиграв ирландскому «Дандолку».

Главные успехи «Риги» связаны с работой украинского тренера Виктора Скрипника, однако в декабре 2018 года тот неожиданно подал в отставку, а теперь возглавляет луганскую «Зарю». Несмотря на это, латвийский клуб больше ассоциируется с Михаилом Коневым. 56-летний специалист за пять лет существования «Риги» становился ее главным тренером четыре раза и остается им по сей день.

Также стоит обратить внимание на владельца рижского клуба, которым является российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Тот, правда, перед общественностью выступать не любит ввиду своих проблем с деятельностью на родине. Долгое время Ломакин был владельцем, а вместе с этим и одним из основателей крупной торговой сети, но позднее свою долю продал, инвестировав средства в другую компанию, которая специализируется на продаже обуви.

Однако осенью 2016 года бизнесмен экстренно бежал из России.

На Ломакина было заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и краже крупной суммы денег у одного из банков. После того, как бизнесмен покинул страну, российские следственные органы объявили его в федеральный розыск.