«Барса» от Сетьена: 82% владения мячом и победный гол после роскошной комбинации!
Но выиграть у «Гранады» помогло удаление.
Но выиграть у «Гранады» помогло удаление.
Пять дней назад случилось долгожданное для многих болельщиков «Барселоны» событие: каталонский клуб отправил в отставку Эрнесто Вальверде. Новым главным тренером
«Я просыпаюсь каждый день и говорю себе: “Боже мой, я буду тренировать этих игроков!”, — признался Сетьен перед премьерой на “Камп Ноу”. — Большие клубы прежде никогда не связывались со мной. Думаю, в жизни всё идёт своим чередом, и я всегда мыслил скромно, потому что знаю, как трудно достичь таких вещей. Считаю, подхожу для этой работы, но понимаю, что иногда этого недостаточно. Собираюсь воспользоваться своим пребыванием здесь и насладиться каждой секундой до того момента, как мне придётся уйти. В мире нет лучшего места, это правда. Отсутствие травмированного Луиса Суареса? Это проблема для “Барселоны”. Он один из лучших нападающих в мире. Некоторое время команде будет тяжело без него, но мы постараемся минимизировать трудности».
В основе «Барселоны» было три изменения по сравнению с проигранным «Атлетико» матчем Суперкубка Испании. В группе атаки вместо Суареса вышел Ансу Фати. В средней линии на позиции отсутствовавшего
«Барса» выстраивается по условной системе 3−3−4. Как правило, Лионель Месси и Антуан Гризманн занимали места в центре атаки, а Фати — справа. При этом продуманное движение игроков впереди должно было запутывать оборону соперника.
В первом тайме команда Сетьена владела мячом 81% времени и нанесла восемь ударов по воротам (в створ — два). «Гранада» ответила
В начале второго тайма «Гранада» стала встречать «Барселону» чуть смелее, агрессивнее. И однажды дождалась своего шанса, поймав
«Барса» реализовала численное преимущество через семь минут, дожав уставшего бегать за мячом соперника. И какой же прекрасный гол забили
Поведя в счёте, каталонцы на классе довели дело до победы. Во втором тайме команда Сетьена владела мячом 83% времени, выиграла по ударам — 10−4 (в створ — 4−1). Главный вывод по этой игре — на «Камп Ноу» возвращается классический футбол «Барселоны».
Анатолий Романов
|Кике Сетьен
|Диего Мартинес
|Лионель Месси(Артуро Видаль)
|76′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Руй Силва
|20
|Сержи Роберто
|16
|Виктор Диас
|18
|Жорди Альба
|2
|Димитри Фулькье
|3
|Жерар Пике
|6
|Херман Санчес
59′69′
|23
|Самюэль Юмтити
|22
|Домингуш Дуарте
|17
|Антуан Гризманн
|23
|Дарвин Мачис
12′
|10
|Лионель Месси
|24
|Карлос Фернандес
72′
|5
|Серхио Бускетс
|4
|Максим Гоналон
|4
|Иван Ракитич
71′
|7
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
65′
|28
|Рики Пуч
|10
|Антонио Пуэртас
|22
|Артуро Видаль
83′
|12
|Рамон Азиз
56′
|8
|Артур
|21
|Янхель Эррера
|31
|Ансу Фати
79′
|8
|Ян Брайс
72′
|27
|Карлес Перес
|5
|Хосе Антонио Мартинес
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Валентин Писарро Гомес(Испания)