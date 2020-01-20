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09:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барса» от Сетьена: 82% владения мячом и победный гол после роскошной комбинации!

Но выиграть у «Гранады» помогло удаление.

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Источник: AP 2020

Пять дней назад случилось долгожданное для многих болельщиков «Барселоны» событие: каталонский клуб отправил в отставку Эрнесто Вальверде. Новым главным тренером сине-гранатовых стал Кике Сетьен — большой любитель игры в контроль мяча и многолетний поклонник футбола Йохана Круиффа. Дебют 61-летнего уроженца Сантандера пришёлся на домашний матч 20-го тура Примеры с «Гранадой», которая в первом круге нанесла «Барсе» одно из трёх её поражений в нынешнем сезоне чемпионата Испании (2:0).

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«Я просыпаюсь каждый день и говорю себе: “Боже мой, я буду тренировать этих игроков!”, — признался Сетьен перед премьерой на “Камп Ноу”. — Большие клубы прежде никогда не связывались со мной. Думаю, в жизни всё идёт своим чередом, и я всегда мыслил скромно, потому что знаю, как трудно достичь таких вещей. Считаю, подхожу для этой работы, но понимаю, что иногда этого недостаточно. Собираюсь воспользоваться своим пребыванием здесь и насладиться каждой секундой до того момента, как мне придётся уйти. В мире нет лучшего места, это правда. Отсутствие травмированного Луиса Суареса? Это проблема для “Барселоны”. Он один из лучших нападающих в мире. Некоторое время команде будет тяжело без него, но мы постараемся минимизировать трудности».

В основе «Барселоны» было три изменения по сравнению с проигранным «Атлетико» матчем Суперкубка Испании. В группе атаки вместо Суареса вышел Ансу Фати. В средней линии на позиции отсутствовавшего из-за дисквалификации Френки де Йонга появился Иван Ракитич. Кроме того, в ворота вернулся залечивший повреждение Марк-Андре тер Штеген, а на скамейку присел Нето. В общем, все перестановки от Сетьена — вынужденные, продиктованные обстоятельствами.

Нескольких дней тренировок хватило Сетьену, чтобы заставить «Барселону» играть по-другому, в свой футбол. Конечно, чудес не бывает, и нужно время для привыкания команды к требованиям тренера. Тем не менее что-то новое у сине-гранатовых уже просматривается.

Во-первых, тактическая схема. Формально это те же 4−3−3, но при владении мячом Серхио Роберто становится одним из трёх центральных защитников наряду с Жераром Пике и Самуэлем Юмтити, а Жорди Альба поднимается на чужую половину, фактически на одну линию с форвардами.

«Барса» выстраивается по условной системе 3−3−4. Как правило, Лионель Месси и Антуан Гризманн занимали места в центре атаки, а Фати — справа. При этом продуманное движение игроков впереди должно было запутывать оборону соперника.

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В первом тайме команда Сетьена владела мячом 81% времени и нанесла восемь ударов по воротам (в створ — два). «Гранада» ответила одним-единственным ударом. Издали, неточным. Гости быстро отказались от высокого прессинга, понимая, что их будут ловить. Неторопливый розыгрыш мяча между защитниками и центрхавами «Барселоны» завершался резким взрывом — быстрой комбинацией в три-четыре-пять передач. Если комбинация проходила, возникала опасность. Первые два момента каталонцы создали с участием Фати, врывавшимся на скорости в штрафную «Гранады», однако молодого вингера подводила реализация. Ещё стоят упоминания два штрафных в исполнении Месси из удобных для аргентинца позиций. Лео, как ни странно, загубил оба шанса.

В начале второго тайма «Гранада» стала встречать «Барселону» чуть смелее, агрессивнее. И однажды дождалась своего шанса, поймав сине-гранатовых на ошибке при выходе из обороны: Ян Брайс пробил из-за штрафной в штангу. Наверное, только в эту минуту тер Штеген вспомнил, что он участник матча. Но столь же быстро «Гранада» вынуждена была отказаться от контригры, так как на 69-й минуте Херман Санчес получил вторую жёлтую карточку за фол против Месси. В принципе судья Валентин Писарро Гомес при желании мог пожалеть Санчеса, но такого желания у него не возникло.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барса» реализовала численное преимущество через семь минут, дожав уставшего бегать за мячом соперника. И какой же прекрасный гол забили сине-гранатовые! Всё, как Сетьен «прописал». Многоходовая комбинация с участием здорово вышедшего на замену воспитанника клуба Пуча, а также Бускетса, Месси, Гризманна и Видаля завершилась эффектным пасом пяткой чилийца на аргентинца. Чуть ранее Месси загубил третий штрафной-как-пенальти, а такую красоту не мог не завершить голом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поведя в счёте, каталонцы на классе довели дело до победы. Во втором тайме команда Сетьена владела мячом 83% времени, выиграла по ударам — 10−4 (в створ — 4−1). Главный вывод по этой игре — на «Камп Ноу» возвращается классический футбол «Барселоны».

Анатолий Романов

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Барселона
1:0
Первый тайм: 0:0
Гранада
Футбол, Испания, Тур 2019.01.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Кике СетьенДиего Мартинес
Голы
Лионель Месси(Артуро Видаль)76′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Руй Силва
20Сержи Роберто
16Виктор Диас
18Жорди Альба
2Димитри Фулькье
3Жерар Пике
6Херман Санчес
59′69′
23Самюэль Юмтити
22Домингуш Дуарте
17Антуан Гризманн
23Дарвин Мачис
12′
10Лионель Месси
24Карлос Фернандес
72′
5Серхио Бускетс
4Максим Гоналон
4Иван Ракитич
71′
7Альваро Сифуэнтес Вадильо
65′
28Рики Пуч
10Антонио Пуэртас
22Артуро Видаль
83′
12Рамон Азиз
56′
8Артур
21Янхель Эррера
31Ансу Фати
79′
8Ян Брайс
72′
27Карлес Перес
5Хосе Антонио Мартинес
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)5
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые0
11Фолы17
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВалентин Писарро Гомес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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