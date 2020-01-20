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15:12 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарь «Астаны» и сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон

Бывший вратарь сборной Казахстана Владимир Логиновский продолжит карьеру в первой лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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Голкипер должен присоединиться к «Атырау», который вылетел из премьер-лиги.

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В 2019 году он провел 16 матчей в КПЛ, но в июле покинул команду.

До «нефтяников» Логиновский выступал за «Тараз», «Астану», «Тобол», «Жетысу» и родной «Кызыл-Жар СК». Со столичным клубом он дважды становился чемпионом страны, а за сборную сыграл два матча — против Бельгии (1:4) в 2011 году и Латвии (0:0) в 2012-м.

Интересно, что именно Логиновский был первым вратарем «Астаны» в Лиге чемпионов. В 2015 году он провел оба матча против словенского «Марибора» (0:1, 3:1), а в том сезоне клуб в итоге дошел до группы.

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