Экс-вратарь «Астаны» и сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон

Голкипер должен присоединиться к «Атырау», который вылетел из премьер-лиги.

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В 2019 году он провел 16 матчей в КПЛ, но в июле покинул команду.

До «нефтяников» Логиновский выступал за «Тараз», «Астану», «Тобол», «Жетысу» и родной «Кызыл-Жар СК». Со столичным клубом он дважды становился чемпионом страны, а за сборную сыграл два матча — против Бельгии (1:4) в 2011 году и Латвии (0:0) в 2012-м.