Вратарь «МЮ» Ромеро разбил свой Lamborghini стоимостью более 200 тысяч евро
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в серьезную аварию, сообщают британские СМИ.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в серьезную аварию, сообщают британские СМИ.
Как информирует Sky Sports, футболист разбил свой автомобиль Lamborghini недалеко от базы клуба. Он направлялся на тренировку. В клубе сообщили, что футболист не пострадал. Он готовится вместе с командой к ближайшему матчу чемпионата Англии против «Бернли».
В социальных сетях были опубликованы фотографии аварии, где видно, что автомобиль серьезно пострадал.
В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел девять матчей за «МЮ», в которых пропустил два мяча.