Вратарь «МЮ» Ромеро разбил свой Lamborghini стоимостью более 200 тысяч евро

Как информирует Sky Sports, футболист разбил свой автомобиль Lamborghini недалеко от базы клуба. Он направлялся на тренировку. В клубе сообщили, что футболист не пострадал. Он готовится вместе с командой к ближайшему матчу чемпионата Англии против «Бернли».