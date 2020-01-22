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09:28 (мск), источник: Vesti.kz

Французский защитник покинул участника Лиги Европы и перебрался в клуб КПЛ

Французский защитник Абдель Ламанж находится в расположении карагандинского «Шахтера», сообщает официальный сайт клуба.

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Футболист принял участие в товарищеском матче «горняков» против румынского клуба «Астра».

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Последним клубом 29-летнего игрока был «Кайсар».

В минувшем сезоне Ламанж провел за кызылординцев 29 матчей и забил два мяча. Также он сыграл три матча в Кубке Казахстана, став с «волками» обладателем этого трофея.

Также Ламанж защищал цвета таких клубов, как французский «Гренобль», ярославский «Шинник», волгоградский «Ротор» и «Атырау».

Всего в КПЛ защитник сыграл 118 встреч, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист. Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

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