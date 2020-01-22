Французский защитник покинул участника Лиги Европы и перебрался в клуб КПЛ

Футболист принял участие в товарищеском матче «горняков» против румынского клуба «Астра».

Последним клубом 29-летнего игрока был «Кайсар».

В минувшем сезоне Ламанж провел за кызылординцев 29 матчей и забил два мяча. Также он сыграл три матча в Кубке Казахстана, став с «волками» обладателем этого трофея.

Также Ламанж защищал цвета таких клубов, как французский «Гренобль», ярославский «Шинник», волгоградский «Ротор» и «Атырау».