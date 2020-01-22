Французский защитник покинул участника Лиги Европы и перебрался в клуб КПЛ
Французский защитник Абдель Ламанж находится в расположении карагандинского «Шахтера», сообщает официальный сайт клуба.
Французский защитник Абдель Ламанж находится в расположении карагандинского «Шахтера», сообщает официальный сайт клуба.
Футболист принял участие в товарищеском матче «горняков» против румынского клуба «Астра».
Последним клубом 29-летнего игрока был «Кайсар».
В минувшем сезоне Ламанж провел за кызылординцев 29 матчей и забил два мяча. Также он сыграл три матча в Кубке Казахстана, став с «волками» обладателем этого трофея.
Также Ламанж защищал цвета таких клубов, как французский «Гренобль», ярославский «Шинник», волгоградский «Ротор» и «Атырау».
Всего в КПЛ защитник сыграл 118 встреч, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист. Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.