ПСЖ вышел в финал Кубка французской лиги, где сыграет с «Лионом»
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» победили с крупным счетом «Реймс» в полуфинале Кубка французской лиги.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» победили с крупным счетом «Реймс» в полуфинале Кубка французской лиги.
Встреча, прошедшая в Реймсе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Маркиньос (9-я минута) и Танги Куасси (77), еще один мяч в воротах «Реймса» оказался в результате автогола Гислена Конана (31). Хозяева с 73-й минуты играли вдесятером после удаления Маршалла Мунетси.
«ПСЖ» в финале турнира 4 апреля сыграет с «Лионом».