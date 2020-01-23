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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПСЖ вышел в финал Кубка французской лиги, где сыграет с «Лионом»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» победили с крупным счетом «Реймс» в полуфинале Кубка французской лиги.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Реймсе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Маркиньос (9-я минута) и Танги Куасси (77), еще один мяч в воротах «Реймса» оказался в результате автогола Гислена Конана (31). Хозяева с 73-й минуты играли вдесятером после удаления Маршалла Мунетси.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ПСЖ» в финале турнира 4 апреля сыграет с «Лионом».

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