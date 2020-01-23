ПСЖ вышел в финал Кубка французской лиги, где сыграет с «Лионом»

Встреча, прошедшая в Реймсе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Маркиньос (9-я минута) и Танги Куасси (77), еще один мяч в воротах «Реймса» оказался в результате автогола Гислена Конана (31). Хозяева с 73-й минуты играли вдесятером после удаления Маршалла Мунетси.