«Ливерпуль» вырвал победу у «Вулверхэмптона» и выиграл 14-й матч подряд в АПЛ

Источник: AFP 2020

Встреча прошла в четверг, 23 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На восьмой минуте гостей вывел вперед Джордан Хендерсон. Равенство на 51-й минуте восстановил Рауль Хименес, прервавший семиматчевую сухую серию красных. На 84-й минуте Роберто Фирмино забил решающий мяч.

«Ливерпуль» одержал 14-ю подряд победу в АПЛ, набрал 67 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. В активе Вулверхэмптона 34 очка, команда находится на седьмой позиции.