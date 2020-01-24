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07:35 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вулверхэмптона» и выиграл 14-й матч подряд в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в четверг, 23 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На восьмой минуте гостей вывел вперед Джордан Хендерсон. Равенство на 51-й минуте восстановил Рауль Хименес, прервавший семиматчевую сухую серию красных. На 84-й минуте Роберто Фирмино забил решающий мяч.

«Ливерпуль» одержал 14-ю подряд победу в АПЛ, набрал 67 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. В активе Вулверхэмптона 34 очка, команда находится на седьмой позиции.

«Ливерпуль» 29 января ждет перенесенный выездной матч 18-го тура против «Вест Хэма». «Вулверхэмптон» 1 февраля в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».

Вулверхэмптон Уондерерс
1:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 2423.01.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуЮрген Клопп
Голы
Рауль Хименес(Адама I Траоре)51′
Джордан Хендерсон(Трент Александр-Арнолд)8′
Роберту Фирмину(Джордан Хендерсон)84′
Составы команд
11Руй Патрисиу
1Алиссон
16Конор Коади
66Трент Александр-Арнолд
27Ромен Саисс
26Эндрю Робертсон
55′
32Леандер Дендонкер
4Виргил ван Дейк
2Мэтт Доэрти
12Джо Гомес
19Хонни Кастро
5Джорджиньо Вайналдум
8Рубен Невеш
14Джордан Хендерсон
9Рауль Хименес
9Роберту Фирмину
37Адама I Траоре
15Алекс Окслейд-Чемберлен
70′
28Жоау Моутинью
87′
3Фабинью
17Морган Гиббс-Уайт
11Мохамед Салах
85′
7Педру Нету
77′
27Дивок Ориги
18Диогу Жота
10Садио Мане
33′
18Такуми Минамино
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)13
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
6Фолы11
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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