«Ливерпуль» вырвал победу у «Вулверхэмптона» и выиграл 14-й матч подряд в АПЛ
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 24-го тура Английской
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 24-го тура Английской
Встреча прошла в четверг, 23 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На восьмой минуте гостей вывел вперед Джордан Хендерсон. Равенство на 51-й минуте восстановил Рауль Хименес, прервавший семиматчевую сухую серию красных. На 84-й минуте Роберто Фирмино забил решающий мяч.
«Ливерпуль» одержал 14-ю подряд победу в АПЛ, набрал 67 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. В активе Вулверхэмптона 34 очка, команда находится на седьмой позиции.
«Ливерпуль» 29 января ждет перенесенный выездной матч 18-го тура против «Вест Хэма». «Вулверхэмптон» 1 февраля в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».
|Эшпириту Санту Нуну
|Юрген Клопп
|Рауль Хименес(Адама I Траоре)
|51′
|Джордан Хендерсон(Трент Александр-Арнолд)
|8′
|Роберту Фирмину(Джордан Хендерсон)
|84′
|11
|Руй Патрисиу
|1
|Алиссон
|16
|Конор Коади
|66
|Трент Александр-Арнолд
|27
|Ромен Саисс
|26
|Эндрю Робертсон
55′
|32
|Леандер Дендонкер
|4
|Виргил ван Дейк
|2
|Мэтт Доэрти
|12
|Джо Гомес
|19
|Хонни Кастро
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|8
|Рубен Невеш
|14
|Джордан Хендерсон
|9
|Рауль Хименес
|9
|Роберту Фирмину
|37
|Адама I Траоре
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
70′
|28
|Жоау Моутинью
87′
|3
|Фабинью
|17
|Морган Гиббс-Уайт
|11
|Мохамед Салах
85′
|7
|Педру Нету
77′
|27
|Дивок Ориги
|18
|Диогу Жота
|10
|Садио Мане
33′
|18
|Такуми Минамино
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)