«Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене, уступив «Валенсии»

Источник: AP 2020

В составе «Валенсии» гол забил Макси Гомес (77-я минута), который на 12-й минуте не сумел реализовать пенальти. Еще один гол в свои ворота на 48-й минуте встречи забил защитник «Барселоны» Жорди Альба.

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«Барселона» провела третий матч при новом главном тренере испанце Кике Сетьене. На этом посту он сменил испанского специалиста Эрнесто Вальверде, контракт с которым был расторгнут 14 января. В первом матче под руководством Сетьена «Барселона» дома победила «Гранаду» (1:0) в 20-м туре первенства страны, а затем в гостях переиграла «Ибицу» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 21 встрече и опережая «Реал» по дополнительным показателям, при этом у клуба из Мадрида матч в запасе. «Валенсия» поднялась на пятую строчку, имея в активе 34 очка после 21 матча.

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В следующем туре подопечные Сетьена 2 февраля дома встретятся с «Леванте», а 30 января также на домашнем стадионе примут «Леганес» в 1/8 финала Кубка Испании. «Валенсия» в 1/8 финала Кубка Испании 29 января в гостях сыграет с «Леонесой», а в 22-м туре чемпионата Испании дома встретится с «Сельтой».