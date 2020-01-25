«Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене, уступив «Валенсии»
ТАСС, 25 января. «Барселона» со счетом 0:2 проиграла «Валенсии» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.
ТАСС, 25 января. «Барселона» со счетом 0:2 проиграла «Валенсии» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.
В составе «Валенсии» гол забил Макси Гомес (77-я минута), который на 12-й минуте не сумел реализовать пенальти. Еще один гол в свои ворота на 48-й минуте встречи забил защитник «Барселоны» Жорди Альба.
«Барселона» провела третий матч при новом главном тренере испанце Кике Сетьене. На этом посту он сменил испанского специалиста Эрнесто Вальверде, контракт с которым был расторгнут 14 января. В первом матче под руководством Сетьена «Барселона» дома победила «Гранаду» (1:0) в 20-м туре первенства страны, а затем в гостях переиграла «Ибицу» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 21 встрече и опережая «Реал» по дополнительным показателям, при этом у клуба из Мадрида матч в запасе. «Валенсия» поднялась на пятую строчку, имея в активе 34 очка после 21 матча.
В следующем туре подопечные Сетьена 2 февраля дома встретятся с «Леванте», а 30 января также на домашнем стадионе примут «Леганес» в 1/8 финала Кубка Испании. «Валенсия» в 1/8 финала Кубка Испании 29 января в гостях сыграет с «Леонесой», а в 22-м туре чемпионата Испании дома встретится с «Сельтой».
|Альберт Селадес
|Кике Сетьен
|Жорди Альба
|48′
|Макси Гомес(Ферран Торрес)
|77′
|Макси Гомес
|12′
|1
|Хауме Доменеч
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|18
|Даниэль Васс
|3
|Жерар Пике
10′
|14
|Хосе Гайя
|20
|Сержи Роберто
|5
|Габриэл Паулиста
|23
|Самюэль Юмтити
43′
|24
|Эсекиэль Гарай
|18
|Жорди Альба
|6
|Жоффре Кондогбья
|10
|Лионель Месси
|17
|Франсис Коклен
54′
|17
|Антуан Гризманн
|20
|Ферран Торрес
|5
|Серхио Бускетс
52′
|8
|Карлос Солер
90′
|31
|Ансу Фати
85′
|23
|Рубен Собрино
|30
|Алекс Кольядо
|9
|Кевин Гамейро
59′
|8
|Артур
56′
|19
|Морено Родриго
|22
|Артуро Видаль
|22
|Макси Гомес
80′
|21
|Френки де Йонг
85′
|3
|Хауме Коста
|4
|Иван Ракитич
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)