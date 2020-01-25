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20:09 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене, уступив «Валенсии»

ТАСС, 25 января. «Барселона» со счетом 0:2 проиграла «Валенсии» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

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Источник: AP 2020

В составе «Валенсии» гол забил Макси Гомес (77-я минута), который на 12-й минуте не сумел реализовать пенальти. Еще один гол в свои ворота на 48-й минуте встречи забил защитник «Барселоны» Жорди Альба.

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«Барселона» провела третий матч при новом главном тренере испанце Кике Сетьене. На этом посту он сменил испанского специалиста Эрнесто Вальверде, контракт с которым был расторгнут 14 января. В первом матче под руководством Сетьена «Барселона» дома победила «Гранаду» (1:0) в 20-м туре первенства страны, а затем в гостях переиграла «Ибицу» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 21 встрече и опережая «Реал» по дополнительным показателям, при этом у клуба из Мадрида матч в запасе. «Валенсия» поднялась на пятую строчку, имея в активе 34 очка после 21 матча.

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В следующем туре подопечные Сетьена 2 февраля дома встретятся с «Леванте», а 30 января также на домашнем стадионе примут «Леганес» в 1/8 финала Кубка Испании. «Валенсия» в 1/8 финала Кубка Испании 29 января в гостях сыграет с «Леонесой», а в 22-м туре чемпионата Испании дома встретится с «Сельтой».

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Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
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Футбол, Испания, Тур 2125.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Альберт СеладесКике Сетьен
Голы
Жорди Альба48′
Макси Гомес(Ферран Торрес)77′
Нереализованные пенальти
Макси Гомес12′
Составы команд
1Хауме Доменеч
1Марк-Андре тер Штеген
18Даниэль Васс
3Жерар Пике
10′
14Хосе Гайя
20Сержи Роберто
5Габриэл Паулиста
23Самюэль Юмтити
43′
24Эсекиэль Гарай
18Жорди Альба
6Жоффре Кондогбья
10Лионель Месси
17Франсис Коклен
54′
17Антуан Гризманн
20Ферран Торрес
5Серхио Бускетс
52′
8Карлос Солер
90′
31Ансу Фати
85′
23Рубен Собрино
30Алекс Кольядо
9Кевин Гамейро
59′
8Артур
56′
19Морено Родриго
22Артуро Видаль
22Макси Гомес
80′
21Френки де Йонг
85′
3Хауме Коста
4Иван Ракитич
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)14
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые0
13Фолы16
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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