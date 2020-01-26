«Монако» проиграл «Страсбуру», Головин провел весь матч

Субботняя встреча в Монако завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Страсбура» голы забили Людовик Ажорк (40-я минута), Адриен Томассон (66-я) и Стефан Митрович (74-я). У проигравших отличился Стеван Йоветич (86-я).