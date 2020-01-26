«Монако» проиграл «Страсбуру», Головин провел весь матч
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Монако» на своем поле уступил «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Монако» на своем поле уступил «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
Субботняя встреча в Монако завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Страсбура» голы забили Людовик Ажорк (40-я минута), Адриен Томассон (66-я) и Стефан Митрович (74-я). У проигравших отличился Стеван Йоветич (86-я).
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел весь матч.
«Монако», потерпевший второе поражение подряд, с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «Страсбур» (30) располагается на седьмой строчке.
Результаты других субботних матчей 21-го тура:
«Брест» — «Амьен» — 2:1,
«Монпелье» — «Дижон» — 2:1,
«Реймс» — «Мец» — 0:1,
«Сент-Этьен» — «Ним» — 2:1.