«Жетысу» подписал полузащитника из Беларуси
Талдыкорганский «Жетысу» подписал контракт с белорусским вингером Вадимом Побудеем, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Талдыкорганский «Жетысу» подписал контракт с белорусским вингером Вадимом Побудеем, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
25-летний футболист ранее выступал на родине. Последним его клубом был «Дняпро» из Могилева. Также он играл за «Ислочь», «Динамо» (Брест) и «Барановичи».
В чемпионате страны Побудей провел 86 матчей и забил девять голов. В Кубке Беларуси футболист принял участие в десяти играх и отметился двумя мячами. В составе молодежной сборной своей страны он провел пять матчей.
Трансферная стоимость Побудея, который с 1 января был в статусе свободного агента, составляет 350 тысяч евро.
Напомним, «Жетысу» в КПЛ-2019 занял пятое место.