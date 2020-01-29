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17:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» подписал полузащитника из Беларуси

Талдыкорганский «Жетысу» подписал контракт с белорусским вингером Вадимом Побудеем, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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Источник: dniapro.by

25-летний футболист ранее выступал на родине. Последним его клубом был «Дняпро» из Могилева. Также он играл за «Ислочь», «Динамо» (Брест) и «Барановичи».

В чемпионате страны Побудей провел 86 матчей и забил девять голов. В Кубке Беларуси футболист принял участие в десяти играх и отметился двумя мячами. В составе молодежной сборной своей страны он провел пять матчей.

Трансферная стоимость Побудея, который с 1 января был в статусе свободного агента, составляет 350 тысяч евро.

Напомним, «Жетысу» в КПЛ-2019 занял пятое место.

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