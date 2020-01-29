«Жетысу» подписал полузащитника из Беларуси

Источник: dniapro.by

25-летний футболист ранее выступал на родине. Последним его клубом был «Дняпро» из Могилева. Также он играл за «Ислочь», «Динамо» (Брест) и «Барановичи».

В чемпионате страны Побудей провел 86 матчей и забил девять голов. В Кубке Беларуси футболист принял участие в десяти играх и отметился двумя мячами. В составе молодежной сборной своей страны он провел пять матчей.

Трансферная стоимость Побудея, который с 1 января был в статусе свободного агента, составляет 350 тысяч евро.