«Реал» с минимальным счетом победил «Атлетико» в мадридском дерби
ТАСС, 1 февраля. «Реал» дома обыграл «Атлетико» со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 1 февраля. «Реал» дома обыграл «Атлетико» со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Единственный гол на 56-й минуте забил Карим Бензема. Этот гол стал первым для француза в 16 играх против «Атлетико».
Подопечные Диего Симеоне не могут победить в основное время в мадридском дерби с сезона-2016/17, когда «Атлетико» обыграл «Реал» (2:1) в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов, что все равно не позволило команде выйти по сумме двух матчей в финал. 15 августа 2018 года «Атлетико» обыграл «Реал» в дополнительное время со счетом 4:2 в Суперкубке УЕФА.
«Реал» с четырьмя победами подряд продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 49 очков в 22 матчах. «Атлетико» не может победить во всех турнирах в пяти встречах кряду, после 22 игр команда идет пятой в таблице чемпионата с 36 очками.
|Зинедин Зидан
|Диего Симеоне
|Карим Бензема(Ферлан Менди)
|56′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Ян Облак
|2
|Даниэль Карвахаль
|12
|Ренан Лоди
|4
|Серхио Рамос
|15
|Стефан Савич
|5
|Рафаэль Варан
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
66′
|23
|Ферлан Менди
83′
|24
|Шиме Врсалько
80′
|10
|Лука Модрич
|8
|Ньигес Сауль
|14
|Каземиру
88′
|14
|Маркос Льоренте
|15
|Федерико Вальверде
|10
|Анхель Корреа
|9
|Карим Бензема
|5
|Томас Партей
74′
|8
|Тони Кроос
45′
|34
|Серхио Камельо
|17
|Лукас Васкес
|9
|Альваро Мората
50′
|22
|Франсиско Роман Иско
45′
|11
|Тома Лемар
|25
|Винисиус Жуниор
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
71′
|21
|Янник Феррейра-Карраско
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)