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20:21 (мск), источник: ТАСС

«Реал» с минимальным счетом победил «Атлетико» в мадридском дерби

ТАСС, 1 февраля. «Реал» дома обыграл «Атлетико» со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2020

Единственный гол на 56-й минуте забил Карим Бензема. Этот гол стал первым для француза в 16 играх против «Атлетико».

Подопечные Диего Симеоне не могут победить в основное время в мадридском дерби с сезона-2016/17, когда «Атлетико» обыграл «Реал» (2:1) в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов, что все равно не позволило команде выйти по сумме двух матчей в финал. 15 августа 2018 года «Атлетико» обыграл «Реал» в дополнительное время со счетом 4:2 в Суперкубке УЕФА.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» с четырьмя победами подряд продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 49 очков в 22 матчах. «Атлетико» не может победить во всех турнирах в пяти встречах кряду, после 22 игр команда идет пятой в таблице чемпионата с 36 очками.

Реал
1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 221.02.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданДиего Симеоне
Голы
Карим Бензема(Ферлан Менди)56′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Ян Облак
2Даниэль Карвахаль
12Ренан Лоди
4Серхио Рамос
15Стефан Савич
5Рафаэль Варан
18де Алмейда Монтейру Фелипе
66′
23Ферлан Менди
83′
24Шиме Врсалько
80′
10Лука Модрич
8Ньигес Сауль
14Каземиру
88′
14Маркос Льоренте
15Федерико Вальверде
10Анхель Корреа
9Карим Бензема
5Томас Партей
74′
8Тони Кроос
45′
34Серхио Камельо
17Лукас Васкес
9Альваро Мората
50′
22Франсиско Роман Иско
45′
11Тома Лемар
25Винисиус Жуниор
20Виктор Мачин Перес Витоло
71′
21Янник Феррейра-Карраско
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)4
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
18Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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