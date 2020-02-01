«Реал» с минимальным счетом победил «Атлетико» в мадридском дерби

Единственный гол на 56-й минуте забил Карим Бензема. Этот гол стал первым для француза в 16 играх против «Атлетико».

Подопечные Диего Симеоне не могут победить в основное время в мадридском дерби с сезона-2016/17, когда «Атлетико» обыграл «Реал» (2:1) в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов, что все равно не позволило команде выйти по сумме двух матчей в финал. 15 августа 2018 года «Атлетико» обыграл «Реал» в дополнительное время со счетом 4:2 в Суперкубке УЕФА.