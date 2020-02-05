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10:13 (мск), источник: ТАСС

Холанд стал первым игроком, забившим 8 голов в первых четырех матчах за клуб Бундеслиги

ТАСС, 5 февраля. Дортмундская «Боруссия» проиграла бременскому «Вердеру» со счетом 2:3 в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.

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Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Дэви Зельке (16-я минута), Леонардо Битенкур (30) и Милот Рашица (70). У проигравших отличились Эрлинг Холанд (67) и Джованни Рейна (78).

19-летний Холанд стал первым игроком, которому удалось забить восемь голов в своих четырех первых матчах в составе клуба немецкой Бундеслиги. Норвежский нападающий перешел в дортмундский клуб из австрийского «Зальцбурга» 29 декабря 2019 года.

Следующим матчем «Боруссии» станет игра чемпионата Германии против леверкузенского «Байера», которая пройдет 8 февраля. «Вердер» в тот же день сыграет с берлинским «Унионом».

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