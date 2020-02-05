Холанд стал первым игроком, забившим 8 голов в первых четырех матчах за клуб Бундеслиги
ТАСС, 5 февраля. Дортмундская «Боруссия» проиграла бременскому «Вердеру» со счетом 2:3 в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
ТАСС, 5 февраля. Дортмундская «Боруссия» проиграла бременскому «Вердеру» со счетом 2:3 в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Дэви Зельке (16-я минута), Леонардо Битенкур (30) и Милот Рашица (70). У проигравших отличились Эрлинг Холанд (67) и Джованни Рейна (78).
Следующим матчем «Боруссии» станет игра чемпионата Германии против леверкузенского «Байера», которая пройдет 8 февраля. «Вердер» в тот же день сыграет с берлинским «Унионом».