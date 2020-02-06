«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Кубка Германии, Левандовски оформил дубль

Голами в составе мюнхенской команды отметились нападающие Томас Мюллер и Роберт Левандовски, оформивший дубль. Защитник «Хоффенхайма» Беньямин Хюбнер забил гол в собственные ворота. За гостей забили форвард Мунас Даббур, записавший на свой счёт два гола, и защитник «Баварии» Жером Боатенг, который также отправил мяч в свои ворота.