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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Кубка Германии, Левандовски оформил дубль

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

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Источник: AFP 2020

Голами в составе мюнхенской команды отметились нападающие Томас Мюллер и Роберт Левандовски, оформивший дубль. Защитник «Хоффенхайма» Беньямин Хюбнер забил гол в собственные ворота. За гостей забили форвард Мунас Даббур, записавший на свой счёт два гола, и защитник «Баварии» Жером Боатенг, который также отправил мяч в свои ворота.

В других матчах 1/8 финала Кубка Германии «Байер» обыграл «Штутгарт» со счётом 2:1, а «Ферль» уступил берлинскому «Униону» (0:1).

Таким образом, мюнхенская «Бавария», леверкузенский «Байер» и берлинский «Унион» вышли в четвертьфинал Кубка Германии.

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