«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Кубка Германии, Левандовски оформил дубль
В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Голами в составе мюнхенской команды отметились нападающие Томас Мюллер и Роберт Левандовски, оформивший дубль. Защитник «Хоффенхайма» Беньямин Хюбнер забил гол в собственные ворота. За гостей забили форвард Мунас Даббур, записавший на свой счёт два гола, и защитник «Баварии» Жером Боатенг, который также отправил мяч в свои ворота.
Таким образом, мюнхенская «Бавария», леверкузенский «Байер» и берлинский «Унион» вышли в четвертьфинал Кубка Германии.