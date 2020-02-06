«Челси» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

Последним участником 1/8 финала стал «Тоттенхэм», который в среду победил «Саутгемптон» в переигровке. Встреча завершилась со счетом 3:2. Подопечные Жозе Моуринью за выход в четвертьфинал поборются с «Норвичем». Также в 1/8 финала между собой сыграют «Шеффилд Уэнсдей» и «Манчестер Сити», «Рединг» и «Шеффилд Юнайтед», «Вест Бромвич» и «Ньюкасл», «Лестер» и «Бирмингем», «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед», «Портсмут» и «Арсенал».