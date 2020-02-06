«Манчестер Сити» планирует заполучить Месси, если аргентинец решит покинуть «Барселону»
«Манчестер Сити» следит за конфликтом нападающего Лионеля Месси с руководством «Барселоны».
«Манчестер Сити» следит за конфликтом нападающего Лионеля Месси с руководством «Барселоны».
«Горожане» рассчитывают заполучить 32-летнего футболиста, если тот решит покинуть каталонский клуб, сообщает ESPN.
Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, но в соглашение есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже предстоящим летом.
«Сити» считается фаворитом в борьбе за Лионеля, поскольку аргентинец поддерживает хорошие отношения со спортивным директором английского клуба Чики Бегиристайном, управляющим Ферраном Сориано и главным тренером Хосепом Гвардиолой (ранее все трое работали в «Барселоне»).
Сообщается, что действующие чемпионы английской
Напомним, конфликт Месси с руководством