Футбольная ассоциация Англии закрыла дело в отношении «Ливерпуля»
Футбольная ассоциация Англии закрыла дело в отношении «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.
Футбольная ассоциация Англии закрыла дело в отношении «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.
Рассматривалась ситуация, в результате которой в клуб ушли три скаута «Манчестер Сити». После этого «Ливерпуль» был уличен во взломе компьютерной системы скаутской службы «горожан». Сам инцидент произошел еще в 2013 году.
Тогда руководство «Манчестер Сити» наняло специалистов, чтобы они проверили, не отслеживает ли