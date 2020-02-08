Смолов рассказал о разнице между чемпионатами России и Испании

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Напомним, Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.

«К сожалению, я становлюсь старше, а такой опыт дает тебе много преимуществ. Когда живешь за границей, играешь в другой лиге, общаешься с другими людьми других национальностей, ты растешь как человек, расширяешь свои горизонты, становишься более открытым.

Как футболист я также получу большой опыт. Ла Лига — одна из самых атакующих в мире. Я понял, что получил отличный шанс развиваться.

Главная вещь, которую я заметил после матча с «Валенсией», заключается в том, что игроки здесь мгновенно переходят из атаки в оборону и наоборот. В России на это уходит какое-то время, футболисты решают отобрать мяч, когда уже становится поздно. Здесь же, если теряешь мяч, сразу переключаешься на оборону, поэтому футбол становится более интенсивным, более зрелищным, — сказал Смолов в интервью пресс-службе «Сельты».