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00:17 (мск), источник: Sport24

Смолов рассказал о разнице между чемпионатами России и Испании

Российский нападающий Федор Смолов поделился мнением о жизни в другой стране и первыми впечатлениями от чемпионата Испании.

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Напомним, Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.

«К сожалению, я становлюсь старше, а такой опыт дает тебе много преимуществ. Когда живешь за границей, играешь в другой лиге, общаешься с другими людьми других национальностей, ты растешь как человек, расширяешь свои горизонты, становишься более открытым.

Как футболист я также получу большой опыт. Ла Лига — одна из самых атакующих в мире. Я понял, что получил отличный шанс развиваться.

Главная вещь, которую я заметил после матча с «Валенсией», заключается в том, что игроки здесь мгновенно переходят из атаки в оборону и наоборот. В России на это уходит какое-то время, футболисты решают отобрать мяч, когда уже становится поздно. Здесь же, если теряешь мяч, сразу переключаешься на оборону, поэтому футбол становится более интенсивным, более зрелищным, — сказал Смолов в интервью пресс-службе «Сельты».

Смолов дебютировал за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1), выйдя на поле на 78-й минуте.

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31 января© Ньюстюб
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