Смолов рассказал о разнице между чемпионатами России и Испании
Российский нападающий Федор Смолов поделился мнением о жизни в другой стране и первыми впечатлениями от чемпионата Испании.
Российский нападающий Федор Смолов поделился мнением о жизни в другой стране и первыми впечатлениями от чемпионата Испании.
Напомним, Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
«К сожалению, я становлюсь старше, а такой опыт дает тебе много преимуществ. Когда живешь за границей, играешь в другой лиге, общаешься с другими людьми других национальностей, ты растешь как человек, расширяешь свои горизонты, становишься более открытым.
Как футболист я также получу большой опыт. Ла Лига — одна из самых атакующих в мире. Я понял, что получил отличный шанс развиваться.
Главная вещь, которую я заметил после матча с «Валенсией», заключается в том, что игроки здесь мгновенно переходят из атаки в оборону и наоборот. В России на это уходит
Смолов дебютировал за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1), выйдя на поле на 78-й минуте.