«Сельта» победила «Севилью» в первом матче Смолова в основном составе команды

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В составе хозяев мячи забили Яго Аспас (78-я минута) и Пионе Систо (90+1), у гостей отличился Юссеф Эн-Несири (23).

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Нападающий «Сельты» россиянин Федор Смолов, которому в воскресенье исполнилось 30 лет, впервые вышел в основном составе клуба, не сумел отметиться результативными действиями, получил желтую карточку на 81-й минуте и был заменен на 88-й минуте при счете 1:1.

«Сельта» прервала безвыигрышную серию из восьми матчей в чемпионате, в последний раз до этого клуб побеждал 24 ноября 2019 года в гостевой встрече против «Вильярреала» (3:1).

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