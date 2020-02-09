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9 февраля, источник: ТАСС

«Сельта» победила «Севилью» в первом матче Смолова в основном составе команды

ТАСС, 9 февраля. «Сельта» со счетом 2:1 выиграла у «Севильи» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Виго.

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В составе хозяев мячи забили Яго Аспас (78-я минута) и Пионе Систо (90+1), у гостей отличился Юссеф Эн-Несири (23).

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Нападающий «Сельты» россиянин Федор Смолов, которому в воскресенье исполнилось 30 лет, впервые вышел в основном составе клуба, не сумел отметиться результативными действиями, получил желтую карточку на 81-й минуте и был заменен на 88-й минуте при счете 1:1.

«Сельта» прервала безвыигрышную серию из восьми матчей в чемпионате, в последний раз до этого клуб побеждал 24 ноября 2019 года в гостевой встрече против «Вильярреала» (3:1).

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В турнирной таблице «Сельта» идет на 17-м месте, набрав 18 очков, «Севилья» занимает четвертую строчку, в активе клуба 40 очков. В следующем туре «Сельта» в гостях сыграет с мадридским «Реалом» 16 февраля, «Севилья» в этот же день примет «Эспаньол».

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Главные тренеры
Оскар ГарсияХулен Лопетеги
Голы
Яго Аспас(Рафинья)78′
Юссеф Эн-Несири23′
Пионе Систо(Окай Йокушлу)90+1′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Томаш Вацлик
2Уго Мальо
79′
16Гонсалес Хесус Навас
15Лукас Оласа
18Серхио Эскудеро
90+4′
4Нестор Араухо
3Серхи Гомес
21Джейсон Мурильо
51′
20Диегу Карлос
63′
12Рафинья
24Хоан Хордан
5Окай Йокушлу
25Фернанду Режес
10Яго Аспас
5Лукас Окампос
23Брайс Мендес
45′
22Франко Васкес
85′
11Пионе Систо
8Нолито
8Фран Бельтран
70′
15Юссеф Эн-Несири
73′
14Филип Брадарич
19Люк де Йонг
9Федор Смолов
80′88′
14Хесус Хоакин Сусо
66′
22Санти Мина
10Эвер Банега
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
16Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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