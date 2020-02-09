«Сельта» победила «Севилью» в первом матче Смолова в основном составе команды
ТАСС, 9 февраля. «Сельта» со счетом 2:1 выиграла у «Севильи» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Виго.
ТАСС, 9 февраля. «Сельта» со счетом 2:1 выиграла у «Севильи» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Виго.
В составе хозяев мячи забили Яго Аспас (78-я минута) и Пионе Систо (90+1), у гостей отличился Юссеф
Нападающий «Сельты» россиянин Федор Смолов, которому в воскресенье исполнилось 30 лет, впервые вышел в основном составе клуба, не сумел отметиться результативными действиями, получил желтую карточку на 81-й минуте и был заменен на 88-й минуте при счете 1:1.
«Сельта» прервала безвыигрышную серию из восьми матчей в чемпионате, в последний раз до этого клуб побеждал 24 ноября 2019 года в гостевой встрече против «Вильярреала» (3:1).
В турнирной таблице «Сельта» идет на 17-м месте, набрав 18 очков, «Севилья» занимает четвертую строчку, в активе клуба 40 очков. В следующем туре «Сельта» в гостях сыграет с мадридским «Реалом» 16 февраля, «Севилья» в этот же день примет «Эспаньол».
|Оскар Гарсия
|Хулен Лопетеги
|Яго Аспас(Рафинья)
|78′
|Юссеф Эн-Несири
|23′
|Пионе Систо(Окай Йокушлу)
|90+1′
|13
|Рубен Бланко
|1
|Томаш Вацлик
|2
|Уго Мальо
79′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|15
|Лукас Оласа
|18
|Серхио Эскудеро
90+4′
|4
|Нестор Араухо
|3
|Серхи Гомес
|21
|Джейсон Мурильо
51′
|20
|Диегу Карлос
63′
|12
|Рафинья
|24
|Хоан Хордан
|5
|Окай Йокушлу
|25
|Фернанду Режес
|10
|Яго Аспас
|5
|Лукас Окампос
|23
|Брайс Мендес
45′
|22
|Франко Васкес
85′
|11
|Пионе Систо
|8
|Нолито
|8
|Фран Бельтран
70′
|15
|Юссеф Эн-Несири
73′
|14
|Филип Брадарич
|19
|Люк де Йонг
|9
|Федор Смолов
80′88′
|14
|Хесус Хоакин Сусо
66′
|22
|Санти Мина
|10
|Эвер Банега
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)