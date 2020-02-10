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10:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что показал Смолов в матче с «Севильей»?

Тактический комментарий по игре российского форварда.

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Источник: AFP 2020

«Сельта» победила «Севилью» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании (2:1) и поднялась на 17-е место в турнирной таблице. Российский форвард «кельтов» Федор Смолов впервые вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут. Ниже — ряд наблюдений по его игре.

1. Смолов вышел на позиции центрального форварда в расстановке 4−3−3, в обороне трансформировавшейся в 4−2−3−1. В некоторых эпизодах «Сельта» переключалась на 4−4−2 со Смоловым и Аспасом в роли нападающих.

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2. Смолов органично подстроился под эпизодически высокий прессинг «Сельты»: он оказывал давление на голкипера Бланко, заставив того ошибиться на 5-й минуте встречи. Кроме того, Федор старался выдавливать к угловому флажку защитников «Севильи».

Прессинг дважды сопровождался нарушением правил со стороны Смолова: он сфолил в центре поля на 25-й минуте, а также ближе к своей штрафной — на 80-й, за что и получил желтую карточку.

3. Разные функции. Казалось, что Смолов будет привязан к штрафной из-за своей позиции. Однако Федор, скорее, запомнился другими действиями:

— цеплялся за длинные передачи в средней и финальной трети поля: так «Сельта» выходила из-под прессинга «Севильи», который был более интенсивным на протяжении всего матча (8,19 PPDA против 9,63);.

Вот тепловая карта Смолова, на которой видно, что наибольшую активность он продемонстрировал ближе к центральному кругу.

Тепловая карта Федора Смолова | Источник: WhoScored

— часто боролся наверху: не всегда успешно, но четыре выигранных единоборства в воздухе он может занести в свой актив;.

— подключался к развитию атак, опускаясь в центральный круг;.

— старался обыгрываться с партнерами (зачастую действовал в касание, из-за чего точность передач составила всего 55%).

4. Основная роль центрфорварда. Сложилось впечатление, что игроки «Сельты» пока не обрели взаимопонимание со Смоловым. Аспас и Систо часто старались бить сами, а главный креативщик «кельтов» Рафинья отдавал передачи более привычным партнерам. Все же удалось заметить следующее:

— в первом тайме Смолов нередко уводил за собой защитников в штрафной, открывая пространство для Мендеса и Аспаса. При этом сам он показывал жестами, что готов принимать передачи;.

— во второй половине встречи Смолов уже сам грамотно открывался в штрафной: на 59-й минуте он остался один в ее левом углу, однако партнеры этого не заметили.

Вот карта касаний Федора в матче с «Севильей»:

Карта касаний Федора Смолова | Источник: WhoScored

В итоге, Смолов нанес два удара по воротам: на 35-й минуте бил издали, а на 63-й — головой после хорошего открывания за спины защитникам «Севильи» в штрафной.

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На такую не слишком впечатляющую статистику повлияла не только адаптация Федора к испанскому чемпионату, но и очень компактная оборона «Севильи», которая почти ничего не позволяла создавать до 78-й минуты. «Сельта» же, напротив, слишком усложняла свои атаки, часто теряя мяч.

5. Работа в обороне. Зачастую Смолов действовал выше, чем вся остальная команда, выжидая момент для рывка. Во время «стандартов» находился в своей штрафной, чтобы добавить роста при верховых подачах. Если возникала вероятность контратаки, то быстро стартовал на другую половину поля.

В целом оборона «Сельты» произвела не самое приятное впечатление: очень часто возникали разрывы между линиями, у «Севильи» проходили разрезающие передачи, а футболисты «кельтов» не успевали возвращаться из атаки в оборону. После первого тайма счет мог бы быть и крупнее.

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Вывод

Смолову еще предстоит обрести взаимопонимание с партнерами, а также адаптироваться к скоростям чемпионата Испании — было видно, что он подустал к 70-й минуте. И, конечно, начать забивать голы, ведь именно с этим связаны надежды руководства и болельщиков «Сельты». Пока же у команды из Виго все по-прежнему печально: 17-е место по забитым мячам (19), 13-е — по ожидаемым забитым голам xG (26,25), ужасная реализация: разница между реальным и прогнозируемым составляет минус 7,25 гола. А впереди «Реал». Чем не шанс для Смолова?

В материале использованы данные understat.com и whoscored.com.

Генич о Смолове: верю, что Федор в «Сельте» справится с ролью Мессии
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10:34 (мск)© Ньюстюб
Сельта
2:1
Первый тайм: 0:1
Севилья
Футбол, Испания, Тур 239.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияХулен Лопетеги
Голы
Яго Аспас(Рафинья)78′
Юссеф Эн-Несири23′
Пионе Систо(Окай Йокушлу)90+1′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Томаш Вацлик
2Уго Мальо
79′
16Гонсалес Хесус Навас
15Лукас Оласа
18Серхио Эскудеро
90+4′
4Нестор Араухо
3Серхи Гомес
21Джейсон Мурильо
51′
20Диегу Карлос
63′
12Рафинья
24Хоан Хордан
5Окай Йокушлу
25Фернанду Режес
10Яго Аспас
5Лукас Окампос
23Брайс Мендес
45′
22Франко Васкес
85′
11Пионе Систо
8Нолито
8Фран Бельтран
70′
15Юссеф Эн-Несири
73′
14Филип Брадарич
19Люк де Йонг
9Федор Смолов
80′88′
14Хесус Хоакин Сусо
66′
22Санти Мина
10Эвер Банега
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
16Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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