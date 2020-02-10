Что показал Смолов в матче с «Севильей»?

Источник: AFP 2020

«Сельта» победила «Севилью» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании (2:1) и поднялась на 17-е место в турнирной таблице. Российский форвард «кельтов» Федор Смолов впервые вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут. Ниже — ряд наблюдений по его игре.

1. Смолов вышел на позиции центрального форварда в расстановке 4−3−3, в обороне трансформировавшейся в 4−2−3−1. В некоторых эпизодах «Сельта» переключалась на 4−4−2 со Смоловым и Аспасом в роли нападающих.

2. Смолов органично подстроился под эпизодически высокий прессинг «Сельты»: он оказывал давление на голкипера Бланко, заставив того ошибиться на 5-й минуте встречи. Кроме того, Федор старался выдавливать к угловому флажку защитников «Севильи».

Прессинг дважды сопровождался нарушением правил со стороны Смолова: он сфолил в центре поля на 25-й минуте, а также ближе к своей штрафной — на 80-й, за что и получил желтую карточку.

3. Разные функции. Казалось, что Смолов будет привязан к штрафной из-за своей позиции. Однако Федор, скорее, запомнился другими действиями:

— цеплялся за длинные передачи в средней и финальной трети поля: так «Сельта» выходила из-под прессинга «Севильи», который был более интенсивным на протяжении всего матча (8,19 PPDA против 9,63);.

Вот тепловая карта Смолова, на которой видно, что наибольшую активность он продемонстрировал ближе к центральному кругу.

Тепловая карта Федора Смолова | Источник: WhoScored

— часто боролся наверху: не всегда успешно, но четыре выигранных единоборства в воздухе он может занести в свой актив;.

— подключался к развитию атак, опускаясь в центральный круг;.

— старался обыгрываться с партнерами (зачастую действовал в касание, из-за чего точность передач составила всего 55%).

4. Основная роль центрфорварда. Сложилось впечатление, что игроки «Сельты» пока не обрели взаимопонимание со Смоловым. Аспас и Систо часто старались бить сами, а главный креативщик «кельтов» Рафинья отдавал передачи более привычным партнерам. Все же удалось заметить следующее:

— в первом тайме Смолов нередко уводил за собой защитников в штрафной, открывая пространство для Мендеса и Аспаса. При этом сам он показывал жестами, что готов принимать передачи;.

— во второй половине встречи Смолов уже сам грамотно открывался в штрафной: на 59-й минуте он остался один в ее левом углу, однако партнеры этого не заметили.

Вот карта касаний Федора в матче с «Севильей»:

Карта касаний Федора Смолова | Источник: WhoScored

В итоге, Смолов нанес два удара по воротам: на 35-й минуте бил издали, а на 63-й — головой после хорошего открывания за спины защитникам «Севильи» в штрафной.

На такую не слишком впечатляющую статистику повлияла не только адаптация Федора к испанскому чемпионату, но и очень компактная оборона «Севильи», которая почти ничего не позволяла создавать до 78-й минуты. «Сельта» же, напротив, слишком усложняла свои атаки, часто теряя мяч.

5. Работа в обороне. Зачастую Смолов действовал выше, чем вся остальная команда, выжидая момент для рывка. Во время «стандартов» находился в своей штрафной, чтобы добавить роста при верховых подачах. Если возникала вероятность контратаки, то быстро стартовал на другую половину поля.

В целом оборона «Сельты» произвела не самое приятное впечатление: очень часто возникали разрывы между линиями, у «Севильи» проходили разрезающие передачи, а футболисты «кельтов» не успевали возвращаться из атаки в оборону. После первого тайма счет мог бы быть и крупнее.

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Вывод

Смолову еще предстоит обрести взаимопонимание с партнерами, а также адаптироваться к скоростям чемпионата Испании — было видно, что он подустал к 70-й минуте. И, конечно, начать забивать голы, ведь именно с этим связаны надежды руководства и болельщиков «Сельты». Пока же у команды из Виго все по-прежнему печально: 17-е место по забитым мячам (19), 13-е — по ожидаемым забитым голам xG (26,25), ужасная реализация: разница между реальным и прогнозируемым составляет минус 7,25 гола. А впереди «Реал». Чем не шанс для Смолова?