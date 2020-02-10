Что показал Смолов в матче с «Севильей»?
Тактический комментарий по игре российского форварда.
Тактический комментарий по игре российского форварда.
«Сельта» победила «Севилью» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании (2:1) и поднялась на 17-е место в турнирной таблице. Российский форвард «кельтов» Федор Смолов впервые вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут. Ниже — ряд наблюдений по его игре.
1. Смолов вышел на позиции центрального форварда в расстановке 4−3−3, в обороне трансформировавшейся в 4−2−3−1. В некоторых эпизодах «Сельта» переключалась на 4−4−2 со Смоловым и Аспасом в роли нападающих.
2. Смолов органично подстроился под эпизодически высокий прессинг «Сельты»: он оказывал давление на голкипера Бланко, заставив того ошибиться на 5-й минуте встречи. Кроме того, Федор старался выдавливать к угловому флажку защитников «Севильи».
Прессинг дважды сопровождался нарушением правил со стороны Смолова: он сфолил в центре поля на 25-й минуте, а также ближе к своей штрафной — на 80-й, за что и получил желтую карточку.
3. Разные функции. Казалось, что Смолов будет привязан к штрафной
— цеплялся за длинные передачи в средней и финальной трети поля: так «Сельта» выходила
Вот тепловая карта Смолова, на которой видно, что наибольшую активность он продемонстрировал ближе к центральному кругу.
— часто боролся наверху: не всегда успешно, но четыре выигранных единоборства в воздухе он может занести в свой актив;.
— подключался к развитию атак, опускаясь в центральный круг;.
— старался обыгрываться с партнерами (зачастую действовал в касание,
4. Основная роль центрфорварда. Сложилось впечатление, что игроки «Сельты» пока не обрели взаимопонимание со Смоловым. Аспас и Систо часто старались бить сами, а главный креативщик «кельтов» Рафинья отдавал передачи более привычным партнерам. Все же удалось заметить следующее:
— в первом тайме Смолов нередко уводил за собой защитников в штрафной, открывая пространство для Мендеса и Аспаса. При этом сам он показывал жестами, что готов принимать передачи;.
— во второй половине встречи Смолов уже сам грамотно открывался в штрафной: на 59-й минуте он остался один в ее левом углу, однако партнеры этого не заметили.
Вот карта касаний Федора в матче с «Севильей»:
В итоге, Смолов нанес два удара по воротам: на 35-й минуте бил издали, а на 63-й — головой после хорошего открывания за спины защитникам «Севильи» в штрафной.
На такую не слишком впечатляющую статистику повлияла не только адаптация Федора к испанскому чемпионату, но и очень компактная оборона «Севильи», которая почти ничего не позволяла создавать до 78-й минуты. «Сельта» же, напротив, слишком усложняла свои атаки, часто теряя мяч.
5. Работа в обороне. Зачастую Смолов действовал выше, чем вся остальная команда, выжидая момент для рывка. Во время «стандартов» находился в своей штрафной, чтобы добавить роста при верховых подачах. Если возникала вероятность контратаки, то быстро стартовал на другую половину поля.
В целом оборона «Сельты» произвела не самое приятное впечатление: очень часто возникали разрывы между линиями, у «Севильи» проходили разрезающие передачи, а футболисты «кельтов» не успевали возвращаться из атаки в оборону. После первого тайма счет мог бы быть и крупнее.
Смолову еще предстоит обрести взаимопонимание с партнерами, а также адаптироваться к скоростям чемпионата Испании — было видно, что он подустал к 70-й минуте. И, конечно, начать забивать голы, ведь именно с этим связаны надежды руководства и болельщиков «Сельты». Пока же у команды из Виго все
В материале использованы данные understat.com и whoscored.com.
|Оскар Гарсия
|Хулен Лопетеги
|Яго Аспас(Рафинья)
|78′
|Юссеф Эн-Несири
|23′
|Пионе Систо(Окай Йокушлу)
|90+1′
|13
|Рубен Бланко
|1
|Томаш Вацлик
|2
|Уго Мальо
79′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|15
|Лукас Оласа
|18
|Серхио Эскудеро
90+4′
|4
|Нестор Араухо
|3
|Серхи Гомес
|21
|Джейсон Мурильо
51′
|20
|Диегу Карлос
63′
|12
|Рафинья
|24
|Хоан Хордан
|5
|Окай Йокушлу
|25
|Фернанду Режес
|10
|Яго Аспас
|5
|Лукас Окампос
|23
|Брайс Мендес
45′
|22
|Франко Васкес
85′
|11
|Пионе Систо
|8
|Нолито
|8
|Фран Бельтран
70′
|15
|Юссеф Эн-Несири
73′
|14
|Филип Брадарич
|19
|Люк де Йонг
|9
|Федор Смолов
80′88′
|14
|Хесус Хоакин Сусо
66′
|22
|Санти Мина
|10
|Эвер Банега
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)