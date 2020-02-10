Моуринью объяснил радикальную смену прически сном в кресле у парикмахера
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, почему решился на радикальную смену прически. Об этом сообщает Metro.
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, почему решился на радикальную смену прически. Об этом сообщает Metro.
«Иногда я люблю немного сменить имидж, чтобы лучше почувствовать холодную погоду, но этот случай был не из тех. Я уснул в кресле, а когда проснулся, выглядел просто ужасно. Поэтому я попросил парикмахера сбрить все волосы. Надеюсь, они снова отрастут», — заявил специалист.
Моуринью не в первый раз прибегает к резкой смене имиджа. В начале сезона-2006/2007 тренер, возглавлявший «Челси», тоже подстригся налысо, после чего его команда выиграла девять из 11 стартовых матчей в Английской
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в конце ноября, на тот момент шпоры в 12 турах набрали 14 очков и занимали 14-е место в АПЛ. Сейчас лондонцы провели 25 туров. В активе команды 37 очков, столичный клуб находится на пятой позиции в турнирной таблице. В ближайшем туре «шпоры» 16 ноября встретятся с «Астон Виллой».