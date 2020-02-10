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19:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуринью объяснил радикальную смену прически сном в кресле у парикмахера

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, почему решился на радикальную смену прически. Об этом сообщает Metro.

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«Иногда я люблю немного сменить имидж, чтобы лучше почувствовать холодную погоду, но этот случай был не из тех. Я уснул в кресле, а когда проснулся, выглядел просто ужасно. Поэтому я попросил парикмахера сбрить все волосы. Надеюсь, они снова отрастут», — заявил специалист.

Моуринью не в первый раз прибегает к резкой смене имиджа. В начале сезона-2006/2007 тренер, возглавлявший «Челси», тоже подстригся налысо, после чего его команда выиграла девять из 11 стартовых матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Во время загрузки произошла ошибка.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в конце ноября, на тот момент шпоры в 12 турах набрали 14 очков и занимали 14-е место в АПЛ. Сейчас лондонцы провели 25 туров. В активе команды 37 очков, столичный клуб находится на пятой позиции в турнирной таблице. В ближайшем туре «шпоры» 16 ноября встретятся с «Астон Виллой».

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