Моуринью объяснил радикальную смену прически сном в кресле у парикмахера

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«Иногда я люблю немного сменить имидж, чтобы лучше почувствовать холодную погоду, но этот случай был не из тех. Я уснул в кресле, а когда проснулся, выглядел просто ужасно. Поэтому я попросил парикмахера сбрить все волосы. Надеюсь, они снова отрастут», — заявил специалист.

Моуринью не в первый раз прибегает к резкой смене имиджа. В начале сезона-2006/2007 тренер, возглавлявший «Челси», тоже подстригся налысо, после чего его команда выиграла девять из 11 стартовых матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ).