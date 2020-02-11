«Ему не хватает скорости, но есть чутье». В Испании оценили Смолова
Журналист галисийского издания Voz de Galicia Хосе Рамон Кастро специально для «СЭ» оценил первые матчи российского нападающего Федора Смолова в «Сельте».
Журналист галисийского издания Voz de Galicia Хосе Рамон Кастро специально для «СЭ» оценил первые матчи российского нападающего Федора Смолова в «Сельте».
Команде, которая забила всего 17 голов, был необходим нападающий. Если «Сельта» не начнет забивать, ей не спастись в примере, — говорит Кастро. — Клуб искал разные варианты, но выбрал самый неожиданный. Болельщикам называли другие имена. О Смолове никто не писал, этот трансфер стал сюрпризом.
Зимняя селекция для таких клубов, как «Сельта», это всегда риск. Учитывая нехватку времени и прочие факторы, Смолов — неплохое решение.
Смолова знают по чемпионату мира. Кроме того, «Сельта» встречалась с «Краснодаром» в еврокубках, а Смолов тогда был игроком этого клуба.
Пока что замысел состоит в том, что Смолов играет наконечника, борется в штрафной, выигрывает эту борьбу, в результате чего появляется пространство для Аспаса. Прошло мало времени, чтобы оценивать успешность идеи. Все зависит от Смолова.
Складывается впечатление, что Смолову не хватает ритма и скорости для испанского футбола, вместе с тем видно, что это форвард с прекрасным голевым чутьем. Ему надо брать на себя больше смелости и искать чужие ворота. Чем скорее он забьет, тем лучше для него. Пока что видно, что парень давно не играл.
30-летний российский форвард провел два матча за «Сельту» и пока не забил голов. В первом команда из Виго уступила «Валенсии» (0:1), во втором одержала победу над «Севильей» (2:1).