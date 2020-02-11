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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ему не хватает скорости, но есть чутье». В Испании оценили Смолова

Журналист галисийского издания Voz de Galicia Хосе Рамон Кастро специально для «СЭ» оценил первые матчи российского нападающего Федора Смолова в «Сельте».

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Источник: Спорт-Экспресс

Трансфер-сюрприз

Команде, которая забила всего 17 голов, был необходим нападающий. Если «Сельта» не начнет забивать, ей не спастись в примере, — говорит Кастро. — Клуб искал разные варианты, но выбрал самый неожиданный. Болельщикам называли другие имена. О Смолове никто не писал, этот трансфер стал сюрпризом.

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Неплохое решение, но сюрприз

Зимняя селекция для таких клубов, как «Сельта», это всегда риск. Учитывая нехватку времени и прочие факторы, Смолов — неплохое решение. Все-таки это достаточно известный футболист.

Известность в Испании

Смолова знают по чемпионату мира. Кроме того, «Сельта» встречалась с «Краснодаром» в еврокубках, а Смолов тогда был игроком этого клуба.

Создавать пространство для Аспаса

Пока что замысел состоит в том, что Смолов играет наконечника, борется в штрафной, выигрывает эту борьбу, в результате чего появляется пространство для Аспаса. Прошло мало времени, чтобы оценивать успешность идеи. Все зависит от Смолова.

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Главный недостаток

Складывается впечатление, что Смолову не хватает ритма и скорости для испанского футбола, вместе с тем видно, что это форвард с прекрасным голевым чутьем. Ему надо брать на себя больше смелости и искать чужие ворота. Чем скорее он забьет, тем лучше для него. Пока что видно, что парень давно не играл.

30-летний российский форвард провел два матча за «Сельту» и пока не забил голов. В первом команда из Виго уступила «Валенсии» (0:1), во втором одержала победу над «Севильей» (2:1).

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