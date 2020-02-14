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01:01 (мск), источник: ТАСС

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в первом матче полуфинала Кубка Италии с «Миланом»

ТАСС, 14 февраля. Футболисты «Милана» сыграли вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1 в первом матче полуфинала Кубка Италии. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Милана» гол забил забил Анте Ребич (61-я минута). У «Ювентуса» отличился Криштиану Роналду (90+1, с пенальти). На 72-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Милана» Тео Эрнандес. Роналду отличился в шести матчах подряд во всех турнирах.

«Милан» и «Ювентус» в 14-й раз встречались в рамках Кубка Италии, миланский клуб ни разу не одерживал победу. На счету «Ювентуса» восемь побед, еще шесть встреч завершились ничейным результатом.

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Главные провалы и неудачи в карьере Роналду

«Милан» пять раз выигрывал Кубок Италии, «Ювентус» 13 раз завоевывал трофей, что является рекордом турнира. Ответная встреча между командами пройдет 4 марта в Турине.

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