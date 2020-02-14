Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в первом матче полуфинала Кубка Италии с «Миланом»

Источник: РИА "Новости"

В составе «Милана» гол забил забил Анте Ребич (61-я минута). У «Ювентуса» отличился Криштиану Роналду (90+1, с пенальти). На 72-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Милана» Тео Эрнандес. Роналду отличился в шести матчах подряд во всех турнирах.

«Милан» и «Ювентус» в 14-й раз встречались в рамках Кубка Италии, миланский клуб ни разу не одерживал победу. На счету «Ювентуса» восемь побед, еще шесть встреч завершились ничейным результатом.

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