Златан и Криш впервые за пять лет встретились на поле. Все обсуждают их прически

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Полуфинал Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом» интересен сам по себе, а тут еще и мощное противостояние — 38-летний Ибрагимович против 35-летнего Роналду. В последний раз они встречались еще в 2015-м, когда «Реал» португальца обыграл «ПСЖ» шведа (1:0).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e0354dbb91bb702a4a39" data-vnd="e0354dbb91bb702a4a39" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e0354dbb91bb702a4a39" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера оба футболиста вышли в старте и сдержанно поприветствовали друг друга. Несколько кадров, которые мир ждал 5 лет!

В соцмедиа обсуждают похожие прически футболистов. Твит 433 собрал больше тысячи лайков и несколько неожиданных версий. Например, некоторые даже предполагают, что Роналду специально попросили повторить прическу Ибры. Все ради маркетинга.

Сам матч завершился вничью (1:1), а вот в битве футболистов с хвостами на голове — победа за португальцем.

Златан и Криш оба вышли в центре нападения, оба чаще сваливались на левый фланг (но иногда и на правый). Ибрагимович — ключевой игрок «Милана» (но не лучший — активнее всех был Ребич): у него 4 удара (1 в створ) и аж 6 ключевых передач. У португальца такая же статистика по ударам, но ключевая передача всего одна. Зато он чуть чаще касался мяча — 55 раз против 48.

Ибра еще в первом тайме получил желтую за фол на Де Лигте. Это означает, что швед пропустит ответную игру из-за перебора желтых карточек. Что касается Роналду, то он на 91-й минуте заработал и реализовал пенальти, который спас для «Юве» ничью.

С учетом этого гола Криш и Златан забили на двоих уже 1262 мяча. Роналду наколотил 724 гола, а Ибрагимович — 538. Оба большие красавцы, но выбрать лучшую прическу все же придется.