Златан и Криш впервые за пять лет встретились на поле. Все обсуждают их прически
Чей хвост круче?
Чей хвост круче?
Полуфинал Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом» интересен сам по себе, а тут еще и мощное противостояние — 38-летний Ибрагимович против 35-летнего Роналду. В последний раз они встречались еще в 2015-м, когда «Реал» португальца обыграл «ПСЖ» шведа (1:0).
Вчера оба футболиста вышли в старте и сдержанно поприветствовали друг друга. Несколько кадров, которые мир ждал 5 лет!
В соцмедиа обсуждают похожие прически футболистов. Твит 433 собрал больше тысячи лайков и несколько неожиданных версий. Например, некоторые даже предполагают, что Роналду специально попросили повторить прическу Ибры. Все ради маркетинга.
Сам матч завершился вничью (1:1), а вот в битве футболистов с хвостами на голове — победа за португальцем.
Златан и Криш оба вышли в центре нападения, оба чаще сваливались на левый фланг (но иногда и на правый). Ибрагимович — ключевой игрок «Милана» (но не лучший — активнее всех был Ребич): у него 4 удара (1 в створ) и аж 6 ключевых передач. У португальца такая же статистика по ударам, но ключевая передача всего одна. Зато он чуть чаще касался мяча — 55 раз против 48.
Ибра еще в первом тайме получил желтую за фол на Де Лигте. Это означает, что швед пропустит ответную игру
С учетом этого гола Криш и Златан забили на двоих уже 1262 мяча. Роналду наколотил 724 гола, а Ибрагимович — 538. Оба большие красавцы, но выбрать лучшую прическу все же придется.
Азатхан Чекабаев