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11:40 (мск), источник: Sports.Ru

Златан и Криш впервые за пять лет встретились на поле. Все обсуждают их прически

Чей хвост круче?

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Полуфинал Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом» интересен сам по себе, а тут еще и мощное противостояние — 38-летний Ибрагимович против 35-летнего Роналду. В последний раз они встречались еще в 2015-м, когда «Реал» португальца обыграл «ПСЖ» шведа (1:0).

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Вчера оба футболиста вышли в старте и сдержанно поприветствовали друг друга. Несколько кадров, которые мир ждал 5 лет!

В соцмедиа обсуждают похожие прически футболистов. Твит 433 собрал больше тысячи лайков и несколько неожиданных версий. Например, некоторые даже предполагают, что Роналду специально попросили повторить прическу Ибры. Все ради маркетинга.

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Сам матч завершился вничью (1:1), а вот в битве футболистов с хвостами на голове — победа за португальцем.

Златан и Криш оба вышли в центре нападения, оба чаще сваливались на левый фланг (но иногда и на правый). Ибрагимович — ключевой игрок «Милана» (но не лучший — активнее всех был Ребич): у него 4 удара (1 в створ) и аж 6 ключевых передач. У португальца такая же статистика по ударам, но ключевая передача всего одна. Зато он чуть чаще касался мяча — 55 раз против 48.

Ибра еще в первом тайме получил желтую за фол на Де Лигте. Это означает, что швед пропустит ответную игру из-за перебора желтых карточек. Что касается Роналду, то он на 91-й минуте заработал и реализовал пенальти, который спас для «Юве» ничью.

С учетом этого гола Криш и Златан забили на двоих уже 1262 мяча. Роналду наколотил 724 гола, а Ибрагимович — 538. Оба большие красавцы, но выбрать лучшую прическу все же придется.

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Азатхан Чекабаев

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