Marca: Смолов — плохое воспоминание для Рамоса
Авторитетное испанское издание Marca опубликовало материал о нападающем «Сельты» Фёдоре Смолове в преддверии матча 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
Авторитетное испанское издание Marca опубликовало материал о нападающем «Сельты» Фёдоре Смолове в преддверии матча 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
Статья вышла под заголовком «Смолов — плохое воспоминание для Рамоса».
«Фёдор Смолов перешёл в “Сельту”, чтобы освежить память о
Сегодня вечером Смолов не впервые встретится с Серхио Рамосом. Он был кошмаром для капитана мадридского “Реала” и Жерара Пике в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), который прошёл в ноябре 2017 года. В том матче Смолов показал, как должен двигаться на поле центральный форвард. Он не только забил два гола из трёх, но и разбил оборону сборной Испании», — говорится в материале.