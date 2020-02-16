Marca: Смолов — плохое воспоминание для Рамоса

Статья вышла под заголовком «Смолов — плохое воспоминание для Рамоса».



«Фёдор Смолов перешёл в “Сельту”, чтобы освежить память о России-матушке со времён славных дней Карпина и Мостового. Он решил сделать это в непростые времена, когда клуб из Виго испытывает трудности, но он способен изменить лицо этой команды.



Сегодня вечером Смолов не впервые встретится с Серхио Рамосом. Он был кошмаром для капитана мадридского “Реала” и Жерара Пике в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), который прошёл в ноябре 2017 года. В том матче Смолов показал, как должен двигаться на поле центральный форвард. Он не только забил два гола из трёх, но и разбил оборону сборной Испании», — говорится в материале.