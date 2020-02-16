«Тоттенхэм» вырвал победу у «Астон Виллы», Алдервейрелд забил в свои и чужие ворота

Источник: AFP 2020

На 9-й минуте матча защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд отметился автоголом. Спустя 18 минут бельгиец забил гол в чужие ворота, став первым игроком «Тоттенхэма» после Гарета Бэйла, кому удалось записать на свой счет автогол и гол в одной встрече.

На 45-й минуте встречи форвард «шпор» Сон Хын Мин вывел вперед команду Жозе Моуринью, но спустя 8 минут защитник «Астон Виллы» Бьорн Энгелс восстановил баланс в этой игре. На 4-й добавленной минуте этого матча установил окончательный счет Сон.