Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кальяри
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Сент-Этьен
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Брешиа
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Фиорентина
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Парма
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Леганес
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Верона
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Эспаньол
22
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Астон Виллы», Алдервейрелд забил в свои и чужие ворота

«Астон Вилла» дома проиграла «Тоттенхэму» (2:3) в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бирмингеме.

Наверх
Источник: AFP 2020

На 9-й минуте матча защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд отметился автоголом. Спустя 18 минут бельгиец забил гол в чужие ворота, став первым игроком «Тоттенхэма» после Гарета Бэйла, кому удалось записать на свой счет автогол и гол в одной встрече.

На 45-й минуте встречи форвард «шпор» Сон Хын Мин вывел вперед команду Жозе Моуринью, но спустя 8 минут защитник «Астон Виллы» Бьорн Энгелс восстановил баланс в этой игре. На 4-й добавленной минуте этого матча установил окончательный счет Сон.

«Тоттенхэм» с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» — 25 баллов и 17-я строчка.

Читайте также
Фанат из Швеции готовится отстоять свои права и сменить имя на «Тоттенхэм»
Во время загрузки произошла ошибка.
31 июля 2019© Ньюстюб
Астон Вилла
2:3
Первый тайм: 1:2
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 2616.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Villa Park
Главные тренеры
Дин СмитЖозе Моуринью
Голы
Тоби Алдервейрелд9′
Тоби Алдервейрелд(Эрик Дайер)27′
Бьорн Энгелс(Джек Грилиш)53′
Сон Хын Мин45+2′
Сон Хын Мин90+4′
Нереализованные пенальти
Сон Хын Мин45+2′
Составы команд
29Пепе Рейна
1Юго Ллорис
15Эзри Конса
4Тоби Алдервейрелд
18Мэт Таргетт
6Давинсон Санчес
22Бьорн Энгелс
24Серж Орье
24Фредерик Гильбер
86′
33Бен Дэйвис
30Кортни Хос
8Харри Уинкс
6Дуглас Луис
7Сон Хын Мин
10Джек Грилиш
27Лукас Моура
4Дэнни Дринкуотер
60′
15Эрик Дайер
60′
11Марвелус Накамба
90+2′
18Джовани Ло Сельсо
20Мбвана Саматта
83′
20Деле Алли
83′
19Борха Бастон
30Жедсон Фернандеш
21Анвар Эль-Гази
70′
23Стевен Бергвайн
90′
17Махмуд Хассан Трезеге
5Ян Фертонген
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)23
4Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
12Угловые7
12Фолы10
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астон Вилла
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Логинов упустил золото в гонке преследования на чемпионате мира
«Спартак» проиграл в финале чемпионата мира по пляжному футболу
Российский лыжник завоевал серебро в гонке на этапе Кубка мира
Немецкие саночники выиграли эстафету на ЧМ, россияне отстранены
Определилась победительница турнира WTA в Санкт-Петербурге
«Ювентус» вышел на первое место в турнирной таблице Серии А
«Звезды мира» обыграли «Звезд России» в Матче звезд Лиги ВТБ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь