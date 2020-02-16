«Тоттенхэм» вырвал победу у «Астон Виллы», Алдервейрелд забил в свои и чужие ворота
«Астон Вилла» дома проиграла «Тоттенхэму» (2:3) в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бирмингеме.
«Астон Вилла» дома проиграла «Тоттенхэму» (2:3) в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бирмингеме.
На 9-й минуте матча защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд отметился автоголом. Спустя 18 минут бельгиец забил гол в чужие ворота, став первым игроком «Тоттенхэма» после Гарета Бэйла, кому удалось записать на свой счет автогол и гол в одной встрече.
На 45-й минуте встречи форвард «шпор» Сон Хын Мин вывел вперед команду Жозе Моуринью, но спустя 8 минут защитник «Астон Виллы» Бьорн Энгелс восстановил баланс в этой игре. На 4-й добавленной минуте этого матча установил окончательный счет Сон.
«Тоттенхэм» с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» — 25 баллов и 17-я строчка.
|Дин Смит
|Жозе Моуринью
|Тоби Алдервейрелд
|9′
|Тоби Алдервейрелд(Эрик Дайер)
|27′
|Бьорн Энгелс(Джек Грилиш)
|53′
|Сон Хын Мин
|45+2′
|Сон Хын Мин
|90+4′
|Сон Хын Мин
|45+2′
|29
|Пепе Рейна
|1
|Юго Ллорис
|15
|Эзри Конса
|4
|Тоби Алдервейрелд
|18
|Мэт Таргетт
|6
|Давинсон Санчес
|22
|Бьорн Энгелс
|24
|Серж Орье
|24
|Фредерик Гильбер
86′
|33
|Бен Дэйвис
|30
|Кортни Хос
|8
|Харри Уинкс
|6
|Дуглас Луис
|7
|Сон Хын Мин
|10
|Джек Грилиш
|27
|Лукас Моура
|4
|Дэнни Дринкуотер
60′
|15
|Эрик Дайер
60′
|11
|Марвелус Накамба
90+2′
|18
|Джовани Ло Сельсо
|20
|Мбвана Саматта
83′
|20
|Деле Алли
83′
|19
|Борха Бастон
|30
|Жедсон Фернандеш
|21
|Анвар Эль-Гази
70′
|23
|Стевен Бергвайн
90′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|5
|Ян Фертонген
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|23
|4
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)