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09:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смолов остался доволен результатом матча с «Реалом»

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов после ничейного результата с «Реалом» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.

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Источник: Reuters

30-летний Смолов отметился забитым голом на 7-й минуте встречи с «Реалом». Для футболиста этот мяч стал первым за клуб из Виго.

«Доволен своим первым голом за «Сельту» и результатом матча с «Реалом», — подписал фото Смолов.

«Машина», — написал в комментариях полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев.

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Реал
2:2
Первый тайм: 0:1
Сельта
Футбол, Испания, Тур 2416.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданОскар Гарсия
Голы
Тони Кроос(Марселу)52′
Федор Смолов(Яго Аспас)7′
Серхио Рамос65′
Санти Мина(Денис Суарес)86′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Рубен Бланко
2Даниэль Карвахаль
74′
4Нестор Араухо
12Марселу
18Джозеф Айду
4Серхио Рамос
21Джейсон Мурильо
5Рафаэль Варан
15Лукас Оласа
57′
14Каземиру
5Окай Йокушлу
76′
15Федерико Вальверде
12Рафинья
9Карим Бензема
10Яго Аспас
8Тони Кроос
81′
20Кевин Васкес
55′
10Лука Модрич
11Пионе Систо
11Гарет Бэйл
72′84′
14Филип Брадарич
83′
23Ферлан Менди
22Санти Мина
7Эден Азар
73′
9Федор Смолов
70′
25Винисиус Жуниор
6Денис Суарес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)5
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
10Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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