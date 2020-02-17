Смолов остался доволен результатом матча с «Реалом»
Российский форвард «Сельты» Федор Смолов после ничейного результата с «Реалом» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.
Российский форвард «Сельты» Федор Смолов после ничейного результата с «Реалом» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.
30-летний Смолов отметился забитым голом на 7-й минуте встречи с «Реалом». Для футболиста этот мяч стал первым за клуб из Виго.
«Доволен своим первым голом за «Сельту» и результатом матча с «Реалом», — подписал фото Смолов.
«Машина», — написал в комментариях полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев.
|Зинедин Зидан
|Оскар Гарсия
|Тони Кроос(Марселу)
|52′
|Федор Смолов(Яго Аспас)
|7′
|Серхио Рамос
|65′
|Санти Мина(Денис Суарес)
|86′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Рубен Бланко
|2
|Даниэль Карвахаль
74′
|4
|Нестор Араухо
|12
|Марселу
|18
|Джозеф Айду
|4
|Серхио Рамос
|21
|Джейсон Мурильо
|5
|Рафаэль Варан
|15
|Лукас Оласа
57′
|14
|Каземиру
|5
|Окай Йокушлу
76′
|15
|Федерико Вальверде
|12
|Рафинья
|9
|Карим Бензема
|10
|Яго Аспас
|8
|Тони Кроос
81′
|20
|Кевин Васкес
55′
|10
|Лука Модрич
|11
|Пионе Систо
|11
|Гарет Бэйл
72′84′
|14
|Филип Брадарич
83′
|23
|Ферлан Менди
|22
|Санти Мина
|7
|Эден Азар
73′
|9
|Федор Смолов
70′
|25
|Винисиус Жуниор
|6
|Денис Суарес
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)