Месси и Хэмилтон получили премию «Лауреус» как лучшие спортсмены года

Месси стал футболистом, удостоенным этой награды. В сезоне-2018/19 в составе «Барселоны» он выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв «Золотую бутсу». Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч. Он в 2019 году стал обладателем премии «Золотой мяч».
Хэмилтон в прошедшем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» стал победителем в шестой раз в карьере и пятый подряд.
Лучшей спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, которая на чемпионате мира завоевала пять золотых медалей.
Премия «Лауреус» была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров — известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов «Лауреус» в главных номинациях выигрывала прыгунья с шестом Елена Исинбаева — в 2007 и 2009 годах. Премию в категории «Прорыв года» получил теннисист Марат Сафин в 2001 году.