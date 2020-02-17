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22:40 (мск), источник: ТАСС

Месси и Хэмилтон получили премию «Лауреус» как лучшие спортсмены года

ТАСС, 17 февраля. Аргентинский футболист Лионель Месси и британский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон разделили премию лучшему спортсмену 2019 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта «Лауреус»). Церемония вручения премии состоялась в понедельник в Берлине.

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Источник: AP 2020

Месси стал футболистом, удостоенным этой награды. В сезоне-2018/19 в составе «Барселоны» он выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв «Золотую бутсу». Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч. Он в 2019 году стал обладателем премии «Золотой мяч».

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Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Хэмилтон в прошедшем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» стал победителем в шестой раз в карьере и пятый подряд.

Источник: Reuters

Лучшей спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, которая на чемпионате мира завоевала пять золотых медалей.

Источник: РИА

Премия «Лауреус» была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров — известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов «Лауреус» в главных номинациях выигрывала прыгунья с шестом Елена Исинбаева — в 2007 и 2009 годах. Премию в категории «Прорыв года» получил теннисист Марат Сафин в 2001 году.

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