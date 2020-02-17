Месси и Хэмилтон получили премию «Лауреус» как лучшие спортсмены года

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Месси стал футболистом, удостоенным этой награды. В сезоне-2018/19 в составе «Барселоны» он выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв «Золотую бутсу». Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч. Он в 2019 году стал обладателем премии «Золотой мяч».

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Хэмилтон в прошедшем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» стал победителем в шестой раз в карьере и пятый подряд.

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Лучшей спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, которая на чемпионате мира завоевала пять золотых медалей.

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