«Астана» представила новую эмблему клуба
Футбольный клуб «Астана» представил новую эмблему. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Казахстана.
Футбольный клуб «Астана» представил новую эмблему. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Казахстана.
В этом году «Астана» отмечает 10-летний юбилей, поэтому решила изменить эмблему. В конце года клуб объявил конкурс по дизайну логотипа и получил более тысячи вариантов от болельщиков.
В итоге в прообраз новой эмблемы вошли работы двух дизайнеров — Айгерим Ибраевой из
«Творческой группой, которая и завершала работу по изменению облика клуба, было принято решение оставить как цветовую гамму, так и основные элементы (надпись Astana Football Club и футбольный мяч). Причиной сохранения цветов стала поддержка исторических ценностей, так как голубой цвет является традиционным для тюркских народов, и символизирует собой небо над Казахстаном, тогда как “золото” — это благополучие. Но было принято решение разместить их в щит, который является символом защиты, победы, славы и чести. Также было принято добавить в логотип год основания, надпись