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16:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» представила новую эмблему клуба

Футбольный клуб «Астана» представил новую эмблему. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Казахстана.

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В этом году «Астана» отмечает 10-летний юбилей, поэтому решила изменить эмблему. В конце года клуб объявил конкурс по дизайну логотипа и получил более тысячи вариантов от болельщиков.

В итоге в прообраз новой эмблемы вошли работы двух дизайнеров — Айгерим Ибраевой из Нур-Султана и Алима Рахимбекова из Жезказгана, между которыми и был разделен призовой фонд.

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«Творческой группой, которая и завершала работу по изменению облика клуба, было принято решение оставить как цветовую гамму, так и основные элементы (надпись Astana Football Club и футбольный мяч). Причиной сохранения цветов стала поддержка исторических ценностей, так как голубой цвет является традиционным для тюркских народов, и символизирует собой небо над Казахстаном, тогда как “золото” — это благополучие. Но было принято решение разместить их в щит, который является символом защиты, победы, славы и чести. Также было принято добавить в логотип год основания, надпись Нур-Султан, так как именно “Астана” является единственным клубом, представляющим город на внутренней и международной арене. Венок из колосьев пшеницы — это, во-первых также отсылка к истории нашего города, который считается хлебным краем, а во-вторых, венок чемпионов, символизирующий победы в чемпионате Казахстана. Ну и, конечно, две звезды — это символ шести чемпионств “Астаны”, так как по регламенту премьер-лиги клуб может добавить себе по одной звезде за каждые три чемпионства в стране. Клуб благодарит всех за участие в конкурсе и поздравляет болельщиков и неравнодушных людей с новым обликом “Астана”!» — говорится в сообщении чемпионов страны.

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