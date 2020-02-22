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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто сказал, что Месси не тот? Четыре гола «Эйбару»

Лео прервал сухую серию покером.

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Источник: Reuters

В последние дни «Барселона» находилась в центре внимания в связи с неоднозначным трансфером нападающего сборной Дании Мартина Брайтвайта и скандалом, связанным с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу. Но на самом деле ещё одной крупной неприятностью для сине-гранатовых было «молчание» её главной звезды Лионеля Месси. Аргентинец молчал не в буквальном смысле (как раз наоборот, он дал на днях огромное интервью для Mundo Deportivo), а на футбольном поле: в предыдущих четырёх матчах форвард не забил ни одного гола. Для лучшего игрока мира это просто катастрофа! Такого с Месси не случалось с 2014 года.

Понятно, что даже звезда зависит от команды. В этом смысле о многом говорили слова самого Месси, сказанные перед матчем 25-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром».

Нам нужно прогрессировать. Думаю, в нынешнем состоянии мы недостаточно хороши, чтобы бороться за титул Лиги чемпионов. Нам не хватает надёжности. Мы играем нестабильно, надо прекратить допускать глупые ошибки, которые у нас случаются уже целый год. Как было в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»: выходишь на поле и как будто теряешь связь с партнёрами по команде. В Лиге чемпионов достаточно одной детали, чтобы быть уничтоженным, поэтому нам нужно как можно быстрее усвоить идеи нового тренера и набрать лучшую форму.
Лионель Месси
капитан «Барселоны»


Ходили слухи, что Месси сегодня вообще не выйдет на поле, чтобы получше подготовиться к первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (25 февраля). Однако главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар не верил в это, и был прав. Мендилибар оригинально аргументировал своё мнение, сказав, что Лео и так отдыхает во время игры, понимая, когда можно расслабиться, а когда необходимо мобилизоваться и включиться на все сто.

Месси уничтожил «Эйбар» менее чем за тайм, после чего действительно имел полное право вздремнуть на поле. Первый гол на исходе четверти часа игры — подтверждение гениальности аргентинца. Лео открылся между линиями, получил передачу от Ивана Ракитича, смело пошёл на двух защитников и прокинул мяч одному из них между ног. Затем, устояв в единоборстве, нанёс точный удар.

Дубль и хет-трик в исполнении форварда «Барселоны» разделили всего три минуты. Сперва Месси убежал от трёх защитников «Эйбара» и пробил в дальний угол, а в следующей результативной атаке Лео должен был стать автором не гола, а голевой передачи на Антуана Гризманна. Вот только француз допустил технический брак — загубил момент. К счастью, для «Барселоны» мяч снова оказался в ногах Месси, который спокойно поразил пустые ворота.

Более того, в концовке Месси сотворил покер, технично убрав сербского голкипера Марко Дмитровича. Четырьмя голами после пяти ударов за матч на «Камп Ноу» Лео доказал, что он в хорошей форме перед началом плей-офф Лиги чемпионов. Аргентинец с 18 мячами возглавляет список лучших бомбардиров Примеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разгромив «Эйбар», «Барселона» на два очка обошла «Реал» и как минимум на несколько часов захватила лидерство в чемпионате. Кстати, за 20 минут до финального свистка на замену вышел новичок Брайтвайт. Датчанин показал себя, поучаствовав в двух последних голах сине-гранатовых. Но игру новичка будут обсуждать позже, а сегодня все разговоры — о божественном Месси.

Барселона
5:0
Первый тайм: 3:0
Эйбар
Футбол, Испания, Тур 2522.02.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Кике СетьенХосе Луис Мендилибар
Голы
Лионель Месси(Иван Ракитич)14′
Лионель Месси(Артуро Видаль)37′
Лионель Месси40′
Лионель Месси87′
Артур89′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Марко Дмитрович
2Нелсон Семеду
2Эстебан Бургос
15Клеман Лангле
15Вальдес Диас Хосе Анхель
24Хуниор Фирпо
23Анайц Арбилья
4Иван Ракитич
24Альваро Техеро
8Артур
5Гонсало Эскаланте
64′
22Артуро Видаль
8Папакули Диоп
85′
10Лионель Месси
14Фабиан Орельяна
3Жерар Пике
68′
10Эдуардо Экспосито
83′
23Самюэль Юмтити
18Себастьян Кристофоро
5Серхио Бускетс
59′
9Аметльер Серхио Энрич
66′
21Френки де Йонг
7Энрике Гонсалес Касин Кике
17Антуан Гризманн
72′
22Такаси Инуи
66′
19Мартин Брэйтуэйт
16Пабло Де Бласис
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
11Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
8Фолы19
8Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСесар Сото Градо(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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