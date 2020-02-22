Кто сказал, что Месси не тот? Четыре гола «Эйбару»
Лео прервал сухую серию покером.
Лео прервал сухую серию покером.
В последние дни «Барселона» находилась в центре внимания в связи с неоднозначным трансфером нападающего сборной Дании Мартина Брайтвайта и скандалом, связанным с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу. Но на самом деле ещё одной крупной неприятностью для
Понятно, что даже звезда зависит от команды. В этом смысле о многом говорили слова самого Месси, сказанные перед матчем 25-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром».
Нам нужно прогрессировать. Думаю, в нынешнем состоянии мы недостаточно хороши, чтобы бороться за титул Лиги чемпионов. Нам не хватает надёжности. Мы играем нестабильно, надо прекратить допускать глупые ошибки, которые у нас случаются уже целый год. Как было в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»: выходишь на поле и как будто теряешь связь с партнёрами по команде. В Лиге чемпионов достаточно одной детали, чтобы быть уничтоженным, поэтому нам нужно как можно быстрее усвоить идеи нового тренера и набрать лучшую форму.
Ходили слухи, что Месси сегодня вообще не выйдет на поле, чтобы получше подготовиться к первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (25 февраля). Однако главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар не верил в это, и был прав. Мендилибар оригинально аргументировал своё мнение, сказав, что Лео и так отдыхает во время игры, понимая, когда можно расслабиться, а когда необходимо мобилизоваться и включиться на все сто.
Месси уничтожил «Эйбар» менее чем за тайм, после чего действительно имел полное право вздремнуть на поле. Первый гол на исходе четверти часа игры — подтверждение гениальности аргентинца. Лео открылся между линиями, получил передачу от Ивана Ракитича, смело пошёл на двух защитников и прокинул мяч одному из них между ног. Затем, устояв в единоборстве, нанёс точный удар.
Дубль и
Более того, в концовке Месси сотворил покер, технично убрав сербского голкипера Марко Дмитровича. Четырьмя голами после пяти ударов за матч на «Камп Ноу» Лео доказал, что он в хорошей форме перед началом
Разгромив «Эйбар», «Барселона» на два очка обошла «Реал» и как минимум на несколько часов захватила лидерство в чемпионате. Кстати, за 20 минут до финального свистка на замену вышел новичок Брайтвайт. Датчанин показал себя, поучаствовав в двух последних голах
|Кике Сетьен
|Хосе Луис Мендилибар
|Лионель Месси(Иван Ракитич)
|14′
|Лионель Месси(Артуро Видаль)
|37′
|Лионель Месси
|40′
|Лионель Месси
|87′
|Артур
|89′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Марко Дмитрович
|2
|Нелсон Семеду
|2
|Эстебан Бургос
|15
|Клеман Лангле
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
|24
|Хуниор Фирпо
|23
|Анайц Арбилья
|4
|Иван Ракитич
|24
|Альваро Техеро
|8
|Артур
|5
|Гонсало Эскаланте
64′
|22
|Артуро Видаль
|8
|Папакули Диоп
85′
|10
|Лионель Месси
|14
|Фабиан Орельяна
|3
|Жерар Пике
68′
|10
|Эдуардо Экспосито
83′
|23
|Самюэль Юмтити
|18
|Себастьян Кристофоро
|5
|Серхио Бускетс
59′
|9
|Аметльер Серхио Энрич
66′
|21
|Френки де Йонг
|7
|Энрике Гонсалес Касин Кике
|17
|Антуан Гризманн
72′
|22
|Такаси Инуи
66′
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|16
|Пабло Де Бласис
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|11
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|19
|8
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сесар Сото Градо(Испания)