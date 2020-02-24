Участник Лиги Европы расстался с защитником со 100 матчами в КПЛ
Белорусский защитник Иван Садовничий покинул кызылординский «Кайсар», сообщает KazFootball.kz.
Белорусский защитник Иван Садовничий покинул кызылординский «Кайсар», сообщает KazFootball.kz.
32-летний воспитанник белорусского футбола дебютировал в казахстанской
Всего за костанайский клуб в КПЛ провел 41 матч, забил три гола.
Также выступал за «Шахтер» (30 матчей) и «Жетысу» (15 матчей и один гол). В составе «Кайсара» сыграл 14 матчей. Всего в
Кроме того, состав «волков» может покинуть 30-летний украинский защитник Ризван Аблитаров. В данное время игрок тренируется в составе «Байконура» и, скорее всего, покинет кызылординский клуб. Вероятно, что это связано с возвращением в команду Александра Марочкина.
«Кайсар» в 2019 году завоевал Кубок Казахстана и в новом сезоне дебютирует в Лиге Европы.