Участник Лиги Европы расстался с защитником со 100 матчами в КПЛ

32-летний воспитанник белорусского футбола дебютировал в казахстанской премьер-лиге в составе «Тобола» 28 июня 2014 года в матче против «Тараза» (1:1).

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Всего за костанайский клуб в КПЛ провел 41 матч, забил три гола.

Также выступал за «Шахтер» (30 матчей) и «Жетысу» (15 матчей и один гол). В составе «Кайсара» сыграл 14 матчей. Всего в премьер-лиге провел 100 матчей, забил четыре гола.

Кроме того, состав «волков» может покинуть 30-летний украинский защитник Ризван Аблитаров. В данное время игрок тренируется в составе «Байконура» и, скорее всего, покинет кызылординский клуб. Вероятно, что это связано с возвращением в команду Александра Марочкина.