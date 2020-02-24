Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23.02
Рома
Лечче
40
Футбол. Зарубежный
23.02
Хетафе
Севилья
03
Футбол. Зарубежный
23.02
Атлетико
Вильярреал
31
Футбол. Зарубежный
23.02
ПСЖ
Бордо
43
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
15:47 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь с 16 сезонами в чемпионате Казахстана близок к расставанию с участником Лиги Европы

Кызылординский «Кайсар» расстанется с вратарем Александром Григоренко, передает корреспондент Vesti.kz. Футболист выступал за клуб с апреля 2017 года.

Наверх

Накануне Григоренко не принимал участия в тренировке, хотя находился на стадионе, где проходило занятие.

Читайте также
Участник Лиги Европы расстался с защитником со 100 матчами в КПЛ

Официально о расставании с ним еще не объявлено, но главный тренер команды Стойчо Младенов в предстоящем сезоне не рассчитывает на игрока.

В составе «Кайсара» Григоренко провел 58 матчей и пропустил 68 голов. В том числе он принял участие в финале Кубка Казахстана-2019, в котором «волки» победили «Атырау» со счетом 2:1 и завоевали путевку в Лигу Европы.

35-летний Григоренко начинал карьеру в родной Украине, а в Казахстане выступает с 2004 года. До «Кайсара» он выступал за «Тараз», «Ордабасы», «Шахтер» и «Атырау». В КПЛ экс-вратарь молодежной сборной Казахстана провел 160 матчей и пропустил 191 гол.

Читайте также
Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Тренер европейского клуба оценил дебют нападающего "Астаны"
Ковальчук и Овечкин снова вместе. Илья стал игроком «Вашингтона»
Харитонов нокаутировал Родригеса быстрее, чем задумал
Логинов — спасение и ужас российского биатлона. За ним — никого
Знаменитый русский форвард рассказал о насилии в детском хоккее
Побеждал Фуркада, выигрывал ЧМ. Где сейчас Максим Цветков
Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения (фото)
Утвержден состав сборной России на ЧЕ по биатлону в Белоруссии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь