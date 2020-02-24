Вратарь с 16 сезонами в чемпионате Казахстана близок к расставанию с участником Лиги Европы
Кызылординский «Кайсар» расстанется с вратарем Александром Григоренко, передает корреспондент Vesti.kz. Футболист выступал за клуб с апреля 2017 года.
Кызылординский «Кайсар» расстанется с вратарем Александром Григоренко, передает корреспондент Vesti.kz. Футболист выступал за клуб с апреля 2017 года.
Накануне Григоренко не принимал участия в тренировке, хотя находился на стадионе, где проходило занятие.
Официально о расставании с ним еще не объявлено, но главный тренер команды Стойчо Младенов в предстоящем сезоне не рассчитывает на игрока.
В составе «Кайсара» Григоренко провел 58 матчей и пропустил 68 голов. В том числе он принял участие в финале Кубка Казахстана-2019, в котором «волки» победили «Атырау» со счетом 2:1 и завоевали путевку в Лигу Европы.
35-летний Григоренко начинал карьеру в родной Украине, а в Казахстане выступает с 2004 года. До «Кайсара» он выступал за «Тараз», «Ордабасы», «Шахтер» и «Атырау». В КПЛ