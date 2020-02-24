Вратарь с 16 сезонами в чемпионате Казахстана близок к расставанию с участником Лиги Европы

Накануне Григоренко не принимал участия в тренировке, хотя находился на стадионе, где проходило занятие.

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Официально о расставании с ним еще не объявлено, но главный тренер команды Стойчо Младенов в предстоящем сезоне не рассчитывает на игрока.

В составе «Кайсара» Григоренко провел 58 матчей и пропустил 68 голов. В том числе он принял участие в финале Кубка Казахстана-2019, в котором «волки» победили «Атырау» со счетом 2:1 и завоевали путевку в Лигу Европы.