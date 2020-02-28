Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Оренбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Зальцбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ним
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Норвич
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
17:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионат Англии может быть остановлен. «Ливерпуль» рискует остаться без титула

«Ливерпуль» может не получить свой титул АПЛ, если сезон чемпионата Англии будет сокращён из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

По информации источника, быстрое распространение коронавируса повысило вероятность того, что правительство отдаст распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в Великобритании на более чем два месяца, что может означать, что некоторые матчи никогда не будут сыграны.

В случае остановки сезона в Премьер-лиге, скорее всего, состоялись бы переговоры, чтобы определить, будут прежние результаты приостановлены, останутся в силе или вся кампания будет признана недействительной.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?

Если все матчи оставшегося сезона будут отменены, то в любом случае придётся принимать решение о том, какие клубы попадут в еврокубки. Какие бы меры ни приняло руководство лиги, нельзя исключать, что клубы будут оспаривать решение.

Читайте также
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем
Во время загрузки произошла ошибка.
15:47 (мск)© Ньюстюб
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Звезда "Дома-2" выходит замуж за известного спортсмена!
Бразильский игрок сборной России рассказал об отношении к Путину
Избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики
Александр Кокорин заявил о желании вернуться в сборную России
Без очков, с «минус 3». У Ковальчука не идет игра в «Вашингтоне»
Обаятельная сибирячка: чемпионка по ММА ломает стереотипы (фото)
Кучеров побил великий рекорд канадца, но это «Тампу» не спасло
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь