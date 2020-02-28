Чемпионат Англии может быть остановлен. «Ливерпуль» рискует остаться без титула
«Ливерпуль» может не получить свой титул АПЛ, если сезон чемпионата Англии будет сокращён
«Ливерпуль» может не получить свой титул АПЛ, если сезон чемпионата Англии будет сокращён
По информации источника, быстрое распространение коронавируса повысило вероятность того, что правительство отдаст распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в Великобритании на более чем два месяца, что может означать, что некоторые матчи никогда не будут сыграны.
В случае остановки сезона в
Если все матчи оставшегося сезона будут отменены, то в любом случае придётся принимать решение о том, какие клубы попадут в еврокубки. Какие бы меры ни приняло руководство лиги, нельзя исключать, что клубы будут оспаривать решение.