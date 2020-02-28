Чемпионат Англии может быть остановлен. «Ливерпуль» рискует остаться без титула

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По информации источника, быстрое распространение коронавируса повысило вероятность того, что правительство отдаст распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в Великобритании на более чем два месяца, что может означать, что некоторые матчи никогда не будут сыграны.

В случае остановки сезона в Премьер-лиге, скорее всего, состоялись бы переговоры, чтобы определить, будут прежние результаты приостановлены, останутся в силе или вся кампания будет признана недействительной.