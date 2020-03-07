Футболисты БАТЭ победили «Гомель» в последнем спарринге межсезонья

В игре, проходившей на поле Городского борисовского стадиона, вице-чемпионы к 52-й минуте вели 3:0 после точных ударов исландского легионера Виллюма Виллюмссона, Станислава Драгуна и Евгения Березкина. Затем подопечные Кирилла Альшевского несколько сбавили обороты, позволив гомельчанам сократить разрыв до минимума.
В понедельник, 9 марта, БАТЭ откроет новый сезон гостевым четвертьфинальным поединком розыгрыша Кубка Беларуси с минским «Динамо». Ответная встреча за выход в полуфинал состоится 14 марта в Борисове.
В других четвертьфиналах кубкового турнира действующий обладатель трофея солигорский «Шахтер» сыграет с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а чемпион страны брестское «Динамо» будет соперничать с «Ислочью». Мозырская «Славия» вышла в полуфинал без борьбы из-за снятия могилевского клуба «Дняпро».