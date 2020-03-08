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00:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байер» разгромил «Айнтрахт» в 25-м туре чемпионата Германии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты леверкузенского «Байера» разгромили «Айнтрахт» из Франкфурта в 25-м туре чемпионата Германии.

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Источник: РИА "Новости"

Субботний матч в Леверкузене завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Дубль оформил Паулиньо (49-я и 55-я минуты), еще по голу забили Кай Хавертц (4) и Карим Беллараби (14).

«Байер» набрал 47 очков и вышел на четвертое место, но у идущей следом менхенгладбахской «Боруссии» 46 баллов и две игры в запасе. «Айнтрахт» (28) идет 12-м.

Результаты других матчей тура:

«Вольфсбург» — «Лейпциг» — 0:0,

«Герта» — «Вердер» — 2:2,

«Фрайбург» — «Унион» — 3:1,

«Шальке» — «Хоффенхайм» — 1:1.

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