Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
— Он заявил о себе в Зальцбурге, когда мы встречались с «Краснодаром», — сказал специалист в эфире Movistar. — Тогда увидел, что это игрок другого уровня. Логически мы ожидаем гораздо большего, чем дает нам сейчас. Мы приняли во внимание вопрос адаптации, но знали, что он отличается от типичного русского — экстраверт, прекрасно говорит
Если вы сосредоточены, вам не нужно много времени на адаптацию. Поскольку он окружен хорошими игроками, мы уверены, что его производительность будет продолжать расти. И в скором времени мы сможем увидеть лучшего Смолова, это будет очень хорошо для нас.
|Пепе Бордалас
|Оскар Гарсия
|13
|Давид Сория
|13
|Рубен Бланко
60′
|2
|Джене Даконам
|2
|Уго Мальо
57′
|12
|Аллан Ньом
|4
|Нестор Араухо
32′
|15
|Марк Кукурелья
45+1′
|15
|Лукас Оласа
|16
|Хавьер Эчейта
|18
|Джозеф Айду
|18
|Мауро Арамбарри
55′82′
|21
|Джейсон Мурильо
|20
|Неманья Максимович
54′
|5
|Окай Йокушлу
|7
|Хайме Мата
71′
|14
|Филип Брадарич
|22
|Дамиан Суарес
72′84′
|12
|Рафинья
63′
|4
|Эрик Кабако
|23
|Брайс Мендес
|5
|Огенекаро Этебо
70′
|9
|Федор Смолов
74′70′
|25
|Кенеди
|19
|Габриэль Фернандес
81′
|19
|Видаль Хорхе Молина
61′
|22
|Санти Мина
90′
|9
|Родригес Анхель
|11
|Пионе Систо
|6
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)