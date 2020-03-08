Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

— Он заявил о себе в Зальцбурге, когда мы встречались с «Краснодаром», — сказал специалист в эфире Movistar. — Тогда увидел, что это игрок другого уровня. Логически мы ожидаем гораздо большего, чем дает нам сейчас. Мы приняли во внимание вопрос адаптации, но знали, что он отличается от типичного русского — экстраверт, прекрасно говорит по-английски.