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10:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» перенесен. Виноват президент «Олимпиакоса»

Премьер-лига отложила проведение матча 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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Игра, запланированная на среду, 11 марта, перенесена в качестве меры предосторожности.

У президента «Олимпиакоса» нашли коронавирус. Повод для паники появился в двух английских дивизионах.

Эта мера основана на том факте, что у президента «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса был выявлен коронавирус. 27 февраля Маринакис посетил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» в Лондоне, в котором его команда победила со счетом 2:1.

Некоторые игроки лондонского клуба 14 дней проведут дома в качестве карантина. Также четыре сотрудника «Арсенала», которые сидели рядом с президентом «Олимпиакоса» во время матча, будут оставаться дома в течение двух недель.

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