Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» перенесен. Виноват президент «Олимпиакоса»

Игра, запланированная на среду, 11 марта, перенесена в качестве меры предосторожности.

У президента «Олимпиакоса» нашли коронавирус. Повод для паники появился в двух английских дивизионах.

Эта мера основана на том факте, что у президента «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса был выявлен коронавирус. 27 февраля Маринакис посетил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» в Лондоне, в котором его команда победила со счетом 2:1.