Аутсайдер АПЛ предложил аннулировать сезон

Источник: AP 2020

Брэди убеждена, что сезон в чемпионате Англии доигран не будет. «Результаты АПЛ и других дивизионов придется аннулировать, ведь продолжить турнир команды не смогут», — отметила она.

«Вест Хэм Юнайтед» — один из аутсайдеров АПЛ. Команда находится в шести очках от «Норвич Сити», который замыкает турнирную таблицу чемпионата. Лидером турнира является «Ливерпуль».

12 марта стало известно, что сезон АПЛ приостановлен из-за угрозы коронавируса. К аналогичному решению пришли и в других чемпионатах Европы: пауза наступил в национальных чемпионатах Испании, Германии и Франции.