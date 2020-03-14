Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
13
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Первый дивизион
15.03
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15.03
Томь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15.03
Енисей
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
14:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Аутсайдер АПЛ предложил аннулировать сезон

Карен Брэди, занимающая должность председателя правления «Вест Хэм Юнайтед», предложила аннулировать результаты нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ), который был приостановлен на фоне угрозы заражения коноравирусом. Об этом сообщает The Mirror.

Наверх
Источник: AP 2020

Брэди убеждена, что сезон в чемпионате Англии доигран не будет. «Результаты АПЛ и других дивизионов придется аннулировать, ведь продолжить турнир команды не смогут», — отметила она.

«Вест Хэм Юнайтед» — один из аутсайдеров АПЛ. Команда находится в шести очках от «Норвич Сити», который замыкает турнирную таблицу чемпионата. Лидером турнира является «Ливерпуль».

12 марта стало известно, что сезон АПЛ приостановлен из-за угрозы коронавируса. К аналогичному решению пришли и в других чемпионатах Европы: пауза наступил в национальных чемпионатах Испании, Германии и Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Саудовская Аравия нанесла мощный удар по России в нефтяной войне
Супермодель надела пиджак на голое тело и восхитила фанатов. Фото
Российский футбол стал первым. Но не тем способом
Клубы РПЛ готовы приостановить чемпионат России
Когда мы увидим Овечкина? И сколько денег потеряют клубы НХЛ?
Болельщикам замеряют температуру перед матчем «Зенит» — «Урал»
Девушка Ругани: болезнь ее парня оставила Европу без футбола
Клубам разрешат не отдавать игроков в сборные из-за коронавируса
Головину повысили зарплату. Россиянин заслужил новый контракт
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь