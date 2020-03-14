Аутсайдер АПЛ предложил аннулировать сезон
Карен Брэди, занимающая должность председателя правления «Вест Хэм Юнайтед», предложила аннулировать результаты нынешнего розыгрыша Английской
Карен Брэди, занимающая должность председателя правления «Вест Хэм Юнайтед», предложила аннулировать результаты нынешнего розыгрыша Английской
Брэди убеждена, что сезон в чемпионате Англии доигран не будет. «Результаты АПЛ и других дивизионов придется аннулировать, ведь продолжить турнир команды не смогут», — отметила она.
«Вест Хэм Юнайтед» — один из аутсайдеров АПЛ. Команда находится в шести очках от «Норвич Сити», который замыкает турнирную таблицу чемпионата. Лидером турнира является «Ливерпуль».
12 марта стало известно, что сезон АПЛ приостановлен