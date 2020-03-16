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10:17 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане приостановлен футбол из-за коронавируса

Профессиональная футбольная лига Казахстана на официальном сайте объявила о приостановке всех проводимых соревнований в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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«Проведение матчей чемпионата Казахстана по футболу, Кубка Казахстана, первой и второй лиг отложено на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения. Здоровье и благополучие людей, а также недопущение распространения вируса — это главные приоритеты в свете текущей эпидемиологической обстановки. Призываем всех сохранять спокойствие и принимать все соответствующие меры профилактики. Решение о новых датах матчей будет принято позже», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 146 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.

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