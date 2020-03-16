В Казахстане приостановлен футбол из-за коронавируса

«Проведение матчей чемпионата Казахстана по футболу, Кубка Казахстана, первой и второй лиг отложено на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения. Здоровье и благополучие людей, а также недопущение распространения вируса — это главные приоритеты в свете текущей эпидемиологической обстановки. Призываем всех сохранять спокойствие и принимать все соответствующие меры профилактики. Решение о новых датах матчей будет принято позже», — говорится в сообщении.