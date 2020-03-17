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00:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в команде

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» на своем официальном сайте сообщил о новых случаях инфицирования коронавирусом среди игроков основной команды и членов тренерского штаба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Имена зараженных и их количество не называются. Как отмечается в сообщении, у всех инфицированных отсутствуют симптомы заболевания, они находится дома в изоляции под медицинским наблюдением, выполняют индивидуальный рабочий план.

Ранее «Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом в команде. Впоследствии диагноз подтвердили защитники Эльяким Мангаля и Хосе Гайя.

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Блокпосты и пустые магазины

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.

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