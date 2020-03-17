«Валенсия» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в команде

Имена зараженных и их количество не называются. Как отмечается в сообщении, у всех инфицированных отсутствуют симптомы заболевания, они находится дома в изоляции под медицинским наблюдением, выполняют индивидуальный рабочий план.
Ранее «Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом в команде. Впоследствии диагноз подтвердили защитники Эльяким Мангаля и Хосе Гайя.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.