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10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» перенес первую после карантина тренировку

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Лацио» перенес на неопределенный срок первую после карантина тренировку, сообщается на официальном сайте римской команды.

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Италия первой из пяти ведущих европейских лиг объявила о приостановке проведения чемпионата из-за коронавируса. Изначально было принято решение о паузе в сезоне до начала апреля, но после президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина отметил, что чемпионат может быть возобновлен в мае.

«Первая тренировка “Лацио” после карантина, назначенная на 23 марта, перенесена на неопределённый срок», — говорится в заявлении «Лацио».

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались.

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