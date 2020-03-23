«Лацио» перенес первую после карантина тренировку
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Лацио» перенес на неопределенный срок первую после карантина тренировку, сообщается на официальном сайте римской команды.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Лацио» перенес на неопределенный срок первую после карантина тренировку, сообщается на официальном сайте римской команды.
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«Первая тренировка “Лацио” после карантина, назначенная на 23 марта, перенесена на неопределённый срок», — говорится в заявлении «Лацио».
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались.