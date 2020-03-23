«Лацио» перенес первую после карантина тренировку

Италия первой из пяти ведущих европейских лиг объявила о приостановке проведения чемпионата из-за коронавируса. Изначально было принято решение о паузе в сезоне до начала апреля, но после президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина отметил, что чемпионат может быть возобновлен в мае.