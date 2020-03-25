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15:23 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселона» устроит распродажу игроков на фоне коронавируса

«Барселона» может выставить на трансфер восемь футболистов: распродажа рассматривается в качестве варианта покрыть финансовые издержки из-за паузы в чемпионате Испании и прекращения розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport.es.

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Летом клуб собирается организовать перестройку состава. Команда готова расстаться с рядом футболистов ради точечного усиления. По информации издания, «Барселона» рассмотрит предложения по восьми игрокам.

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При этом подчеркивается, что руководство каталонцев сохранит некоторых футболистов. Предполагается, что летом 2020-го «Барселона» отдаст предпочтение обмену игроками.

Из-за паузы в большинстве европейских лиг в связи с пандемией коронавируса клубы столкнулись со снижением доходов. Руководство итальянского футбола готово предоставить возможность местным клубам заключить новые контракты с игроками с уменьшением зарплат. Ожидается, что доходы игроков урежут до 30 процентов.

По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.

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